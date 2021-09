Barrierefreier Zugang zum Rieder Friedhof wird bezuschusst

Plus Auch die Hauptwege im Innenbereich werden mit wassergebundenen Tragschichten ausgebaut. Bis Allerheiligen soll der Großteil fertiggestellt sein.

Die Förderungszusage ist da und die Arbeiten können endlich beginnen. Bereits in seiner Sitzung im April hat der Rieder Gemeinderat beschlossen, dass der Friedhofszugang vom Edeka-Parkplatz auf der Nordseite und die Außenmauer saniert werden. Diese Maßnahmen sind im Rahmen der Städtebauförderung förderfähig.