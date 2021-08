Die Regenbogenfahrt macht in Ried Station

Die Aktion der Deutschen Kinderkrebsstiftung wird von zahlreichen Ehrenamtlichen unterstützt. Was den Mutmacherinnen und Mutmachern in der Gemeinde geboten wird.

Mehrere Ehrenamtliche haben zusammen mit der Gemeinde Ried die Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung unterstützt. Die Radlerinnen und Radler legten dazu eine Stopp im Süden des Landkreises ein.

Zuvor hatten Philip Reinshagen und Stefan Frick, jahrelange Unterstützer der Regenbogenfahrt, im Rieder Rathaus angerufen und um Mithilfe gebeten. Mitarbeiterin Sieglinde Kistler informierte den Zweiten Bürgermeister Franz-Josef Mayer - Rathauschef Erwin Gerstlacher ist gerade im Urlaub - und die beiden Jugendbeauftragten Denise Seidl und Christiane Steber.

Viele Rieder unterstützen die Regenbogenfahrt

Auch die Rieder Familien Lidl, Steber und Neumeier sowie die Physiotherapeuten Jens Labusch und Michaela Glöggler sowie Antonio Biondo unterstützten das Vorhaben. Das Team der Regenbogenfahrt wurde dann auf dem Platz zwischen Kirche und Gemeinde mit lautem Hallo und begeisterten Hochrufen begrüßt. Mayer nahm das Team der ehemaligen jungen Krebspatientinnen und -patienten mit diesen Worten in Empfang: "Wir hier in Ried finden eure Tour absolut unterstützenswert und wollen auch ein paar Sonnenstrahlen verschenken." Kistler sagte mit einem Lächeln: "Ried soll für die Fahrerinnen und Fahrer ein angenehmer Platz zum Krafttanken sein."

Was die Helfer in der kurzen Zeit aus dem Hut gezaubert hatten, versetzte die Regenbogenfahrerinnen und -fahrer in Staunen: Liebevoll gedeckte Biergarnituren, Essen und Trinken, bequeme Strandstühle sowie Massagen für müde Radlerinnen und Radler wurden angeboten. Hans-Georg Wetzel, Sprecher der Regenbogenfahrer, war begeistert: "Hier wollen wir ja gar nicht mehr weg", scherzte er, bevor er Mayer ein Bild des Teams überreichte. "Das erhält einen Ehrenplatz im Rathaus", versprach der Zweite Bürgermeister, bevor er nachdenklich sagte: "Was ihr schon durchgestanden habt, wird uns in der Gemeinde und allen Riederinnen und Riedern ein Vorbild sein. Durch das Bild werden wir immer daran erinnert."

Mut-Mach-Tour soll Betroffenen Hoffnung geben

Diese "Mut-Mach-Tour", die den akut betroffenen Kindern und deren Familien Mut und Hoffnung geben will, ist am 21. August in Ulm mit 25 Fahrerinnen und Fahrern gestartet, um Kliniken und Elternvereine in Augsburg, München, Landshut und Regensburg anzufahren. Ab Regensburg übernehmen dann 25 weitere Fahrer, um nach Amberg und Nürnberg und zum Ziel in Würzburg weiterzuradeln. Die Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung wird seit 28 Jahren durchgeführt und steht unter dem Motto: "Eins werd ich nie tun: aufgeben!“