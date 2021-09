Franz-Josef Mayer aus Ried wird neuer Amtschef in Fürstenfeldbruck

Der stellvertretende Bürgermeister in Ried, Franz-Josef Mayer, wird der neue Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Neuer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürstenfeldbruck wird der Rieder Franz-Josef Mayer. Das hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber entschieden. Der 59-jährige sitzt für die CSU im Rieder Gemeinderat und ist stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde. Nun tritt der Ministerialrat die Nachfolge des Mitte Mai überraschend gestorbenen Leitenden Forstdirektors Günter Biermayer an.

Mayer studierte Forstwissenschaften in München. Nach seiner erfolgreich abgelegten Staatsprüfung 1987 war er zunächst an den Forstämtern Mindelheim und Weißenhorn und ab Sommer 1991 an der damaligen Bayerischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freising tätig. 1999 wurde er zum Doktor der Forstwissenschaft promoviert.

Franz-Josef Mayer aus Ried kam 2005 zum Landschaftsministerium

Im Februar 2005 kam Mayer ans Landschaftsministerium nach München. Dort war er zunächst im Referat "Forstpolitik und Umwelt", dann im Referat "Koordinierung der Gesetzgebung, Bundes- und Ministerratsangelegenheiten" als Referent, ab 2008 auch als stellvertretender Referatsleiter, eingesetzt. Von 2011 bis 2012 war er im Ministerium persönlicher Referent des Amtschefs und anschließend bis Ende 2013 Leiter der Stabsstelle "Agrarminister- und Amtschefkonferenzen". Seit 2014 ist Mayer stellvertretender Leiter des Referats "Waldpädagogik, Wissenstransfer, Internationale Waldbelange". (AZ)