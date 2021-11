Ried

19:02 Uhr

Freizeitspaß für Groß und Klein bei den beliebten Rieder Spieletagen

Plus Rund 200 Kinder und junge Erwachsene stürmen bei den Spieletagen die Rieder Rathausturnhalle. Die Fans gründen eine Whats-App-Spielgruppe.

Von Christine Hornischer

Spielen, was das Zeug hält. Das war bei den Rieder Spieletagen in der Rathausturnhalle hundertprozentig der Fall. Hier wurden die gemeinsam verbrachten Stunden zum regelrechten Event. Bereits im letzten Jahr hatte Sarah Hertle von den Freien Wählern in Ried die Spieletage, die vom Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg angeboten werden, in die Gemeinde geholt. Nachdem diese so erfolgreich gewesen sind, freut sich die Organisatorin, die Veranstaltung wiederholen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen