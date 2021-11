Ried

Gemeinderat gibt grünes Licht für die Rieder Goldwiese

Plus Schon bald können in Ried an der Goldwiese die Bauarbeiten losgehen.

Zum wiederholten Male beschäftigten sich die Räte der aktuellen Gemeinderatssitzung mit dem Bebauungsplan "An der Goldwiese". Die Gemeinde will im Südwesten einen Bebauungsplan für ein rund 7,2 Hektar großes Gebiet aufstellen. Aktuell musste der Flächennutzungsplan geändert werden, weil marginale Änderungen an den Ausgleichsflächen nötig gewesen waren. Die Träger öffentlicher Belange wurden also erneut beteiligt und um ihre Stellungnahme gebeten, die das Planungsbüro Stadtplanungsbüro TB Markert in den Bebauungsplan eingearbeitet hatte.

