Geparkten BMW angefahren

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Ried.

4000 Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht in Ried. Nach Angaben der Polizei Friedberg war ein BMW von Freitag, 23.30, bis Samstag, 1.30 Uhr, in einer Parkbucht an der Hauptstraße abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte ihn, der Fahrer bzw. die Fahrerin fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.