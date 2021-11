Ried, Hörmannsberger

Ein neues Feuerwehrauto für Hörmannsberg

Foto: Compoint Fahrzeugbau Gmbh & Co.

Die Feuerwehr Hörmannsberg bekommt ein neues Fahrzeug mit zusätzlichem Laderaum im Heck, so wird der Materialtransport ermöglicht. Symbolfoto, Foto: Compoint Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Plus Nach 32 Jahren hat das alte Tragspritzenfahrzeug ausgedient. Bürgermeister Erwin Gerstlacher erklärt, warum die Neuanschaffung dringend notwendig ist.

Von Christine Hornischer

In der Sitzung des Rieder Gemeinderates beschäftigten sich die Räte mit der Neuanschaffung eines sogenannten Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) für die Freiwillige Feuerwehr in Hörmannsberg. Da das jetzige Fahrzeug schon 32 Jahre alt ist, soll es durch ein neues und zeitgemäßes Gerät ersetzt werden. "Das jetzige Löschfahrzeug ist aus dem Jahr 1989 und weist aufgrund seines Alters erhebliche Gebrauchsspuren auf", erklärte Bürgermeister Erwin Gerstlacher den Rätinnen und Räten. So sei eine Neuanschaffung dringend notwendig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

