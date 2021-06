Hoher Schaden bei Unfall: 22-Jährige landet bei Überholmanöver im Graben

Beim Überholen zwischen Ried und Hörmannsberg übersieht eine 22-jährige Autofahrerin am Montag ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotz Ausweichmanöver kracht es.

Einen hoher Schaden richtete eine 22-Jährige am Montagmorgen an. Die Autofahrerin war gegen 8.25 Uhr mit ihrem VW auf der Staatsstraße 2052 von Ried in Richtung Hörmannsberg unterwegs. Als sie sich einem Lkw näherte, scherte die 22-Jährige zum Überholen aus.

Trotz Ausweichmanöver: Unfall auf Staatsstraße

Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden BMW. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die Frau ihren Wagen nach links in den Straßengraben. Trotzdem kam es noch zum Zusammenstoß mit dem BMW. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. (AZ)