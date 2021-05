Ried

12:00 Uhr

Internet: Ried will Glasfaserhausanschlüsse für alle Ortsteile

Ried will in der Gemeinde flächendeckend Glasfaser verlegen lassen.

Von Christine Hornischer

Die Gemeinde Ried will Glasfaseranschlüsse zu allen Anwesen in allen Ortsteilen legen lassen – und zwar bis zur Haustür. So soll flächendeckend schnelles Internet zugänglich gemacht werden.

