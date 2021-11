Kein Theater, aber Geschenke: Rieder Theaterfreunde bieten Nikolausservice

Plus Aufgrund der aktuellen Corona-Lage planen die Rieder Theaterfreunde keine Aufführungen. Doch sie schicken einen Nikolaus durch die Gemeinde.

Trotz der angespannten Corona-Lage soll in Ried ein bisschen Weihnachtsgefühl aufkommen. Dafür sorgen unter anderem die Theaterfreunde Ried. "Ob und wann wir wieder in eine neue Spielzeit starten können, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht abschätzbar", sagt der Sprecher der Theaterfreunde Markus Nimführ. "Mit dem Nikolaus wollen wir den Riedern zeigen, dass wir Ried und seinen Ortsteilen trotzdem ein paar schöne Stunden bringen wollen." Die Theaterfreunde, die bekannt für ihre einfallsreichen Aufführungen sind, haben sich für den Besuch des heiligen Nikolaus ein paar Überraschungen ausgedacht.