Kontrolle in Ried: Autofahrer wird mit 0,88 Promille hinterm Steuer erwischt

Mit einem Fahrverbot und Bußgeld endete für einen 40-jährigen Mann seine Autofahrt in Ried.

Am Samstagsnachmittag wurde der 40-jährige Pkw-Lenker von der Polizei in der Rieder Sportheimstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Da den Polizeikräften während der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch auffiel, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab beim Fahrer einen Wert von 0,88 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 € sowie ein Monat Fahrverbot. (AZ)