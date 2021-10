Ried, Mering

27.10.2021

Ein Stolperstein in Ried erinnert an das Mädchen Viktoria

Plus An der Rieder Ortsmitte "stolpert" man jetzt dank einiger Schülerinnen des Gymnasiums Mering über die Geschichte. Was der Stein bewirken soll.

Von Christine Hornischer

Ein sogenannter Stolperstein soll an das Schicksal des Mädchens Viktoria aus Ried erinnern, das während der Zeit des Nationalsozialismus umgebracht worden ist. Schülerinnen des Projekt-Seminars „Stolpersteine" des Gymnasiums Mering hatten die Verlegung initiiert und organisiert. Der Künstler der Stolpersteine, Gunter Demnig, erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor deren letzten Wohnort Gedenktafeln aus Messing ins Trottoir einlässt. An der Rieder Ortsmitte, unweit der Hauptstraße 1 in der Nähe des früheren Elternhauses von Viktoria, zitierte Demnig den Talmud: „Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist."

