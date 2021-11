Neuer Wunschbaum: Riederinnen und Rieder beschenken sich gegenseitig

Vor dem Edeka-Markt wird zum zweiten Mal ein Wunschbaum aufgestellt - nicht trotz, sondern auch wegen Corona. Und welchen Wunsch haben die Initiatorinnen selber?

Zum zweiten Mal wird es in Ried heuer vor dem Edeka-Markt den sogenannten Wunschbaum geben. Die beiden Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried, Christiane Steber und Denise Seidl, beginnen damit eine liebenswerte Tradition. An diesen geschmückten Wunschbaum kann dann jeder Bürger der Gemeinde Ried, ob groß oder klein, einen Wunsch auf einem Anhänger anbringen.

In Ried ist der Wunschbaum für alle gedacht

Der Wunsch soll einen maximalen Wert von 15 Euro nicht überschreiten. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich dann am Baum einen (oder mehrere) Wunschzettel abnehmen, den Wunsch umsetzen und das Präsent dem Wünschenden vor die Haustür bringen (anonym und kontaktlos, es soll ja eine Überraschung sein).

Wichtig dabei ist, so die beiden Jugendbeauftragten, dass die Adresse sowie der Name dabeistehen, damit der Wunscherfüller bzw. die Wunscherfüllerin das Präsent auch vorbeibringen kann. "Kurze Zeit hat es so ausgesehen, als ob uns die Normalität zurück hat", sagt Christiane Steber. Doch dann begannen die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder zu steigen. "Wir wünschen uns, dass trotz dieser schwierigen Zeit ein bisschen Weihnachtsgefühl aufkommt", drücken Steber und Seidl ihren eigenen Wunsch aus.

An den Rieder Wunschbaum darf jede und jeder Zettel hängen. Foto: Petra Fischer

"Wir wollen mit unserer Aktion die Menschen auf Weihnachten einstimmen und einen Ort der Besinnung ermöglichen", sind sich die beiden Jugendbeauftragten einig.

Alles Wichtige zum Rieder Wunschbaum