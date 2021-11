Neues Baugebiet: Gemeinderat gibt grünes Licht für die Rieder Goldwiese

Schon bald können in Ried an der Goldwiese die Bauarbeiten losgehen. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung.

Zum wiederholten Male beschäftigten sich die Räte der aktuellen Gemeinderatssitzung mit dem Bebauungsplan "An der Goldwiese". Die Gemeinde will im Südwesten einen Bebauungsplan für ein rund 7,2 Hektar großes Gebiet aufstellen. Aktuell musste der Flächennutzungsplan geändert werden, weil marginale Änderungen an den Ausgleichsflächen nötig gewesen waren. Die Träger öffentlicher Belange wurden also erneut beteiligt und um ihre Stellungnahme gebeten, die das Planungsbüro Stadtplanungsbüro TB Markert in den Bebauungsplan eingearbeitet hatte.

Einstimmiger Beschluss in Ried

In der Sitzung wurde einstimmig der Satzungsbeschluss gefasst. Das bedeutet, dass dieser rechtskräftig werden kann, sodass auch die künftigen Grundstückseigentümer ordnungsgemäß ihre Bauvorhaben verwirklichen können. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Bebauungsplan nach der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung ortsüblich bekannt zu machen. (hch)