Ried: Feuerwehr bekommt Geld für Einsatz im Testzentrum

Die Gemeinde Ried gibt die Erstattung an die Ehrenamtlichen weiter. Dabei wird die Ortsfeuerwehr Baindlkirch besonders bedacht.

Die Rieder Gemeinderäte beschlossen in ihrer jüngsten Sitzung, den Ortsfeuerwehren anteilig die finanzielle Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung weiterzugeben. Diese ist an die Gemeinde für den Betrieb des Corona-Testzentrums geflossen. In ganz besonderem Maße wird dabei die Ortsfeuerwehr Baindlkirch bedacht.

Dem Beschluss war jedoch eine heiße Diskussion vorausgegangen. Die Verwaltung hatte nämlich in der Tischvorlage vorgeschlagen, allen Feuerwehren zu gleichen Anteilen die Erstattungen weiterzugeben. Das sind zwölf Euro für den Abstrich und sechs Euro für das Material.

Feuerwehr Baindlkirch will neuen First-Responder-Wagen anschaffen

Dies fand Robert Guha von der Lebensqualität allerdings nicht richtig: "Die ganze Organisation und die Beschaffung haben wir der Feuerwehr Baindlkirch zu verdanken." Die Feuerwehr, so Guha weiter, wolle nämlich Rücklagen für den First-Responder-Wagen bilden. Das Auto müsse in drei bis vier Jahren garantiert ausgetauscht werden, weil so viele Kilometer runtergefahren werden. Er schlug vor, die zwölf Euro an die Ortsfeuerwehren anteilig nach geleisteten ehrenamtlichen Einsatzstunden zu erstatten. Die sechs Euro für das Material aber solle doch ausschließlich an die Feuerwehr Baindlkirch gehen.

Geschäftsleiter Andreas Sausenthaler und Bürgermeister Erwin Gerstlacher waren damit einverstanden. Auch der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Placet. Der Bürgermeister hob das ehrenamtliche Engagement und den Zusammenhalt der Feuerwehren hervor: "Das ist bei uns einmalig."

Lesen Sie dazu auch: