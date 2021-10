Ried

06:00 Uhr

Ried bekommt ein neues Ärztehaus in zentraler Lage

So soll das Grundstück für das Ärztehaus in Ried in zwei Jahren aussehen. Viel Grün, der renaturierte Eisbach und Ruhebänke, die zum Verweilen einladen, zaubern eine idyllische Atmosphäre.

Plus Auf dem Gelände vor dem Edeka will sich Internist Dr. Martin Polski niederlassen - mit weiteren Ärzten. Damit erfüllt sich für viele Menschen in Ried ein Wunsch.

Von Christine Hornischer

Eine Vision wird in Ried wahr. Der Internist Dr. Martin Polski will zusammen mit seiner Frau Katharina, Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Ingenieur Elvis Kamgang die Vision eines Ärztehauses in der Mitte von Ried, direkt beim Edeka, in die Realität umsetzen. Dazu gibt es schon sehr konkrete Vorstellungen, und detaillierte Pläne haben die Akteure bereits parat. Geht es nach dem Gemeindeoberhaupt, wird im November im Gemeinderat der Bebauungsplan vorgelegt. Mitte 2022 soll die Bauphase beginnen und in zwei Jahren der Bau stehen. "Mein größter Wunsch geht in Erfüllung", sagt Gerstlacher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen