Ried setzt mit dem Walderlebnispfad ein wichtiges Zeichen

Plus In Ried soll noch dieses Jahr ein Walderlebnispfad eingeweiht werden. Das ist nicht nur für die Kinder ein wichtiges Zukunftsprojekt.

Gerade in den zurückliegenden eineinhalb Jahren haben viele Menschen erlebt, wie wertvoll die heimische Natur ist. Die Pandemie zwang uns, zuhause zu bleiben. Viele entdeckten zum ersten Mal ihre heimische Umgebung mit ganz neuen Augen. Während des Lockdowns wurde der gemeinsame Spaziergang im Wald zum Highlight. Umso wichtiger ist der neue Walderlebnispfad.