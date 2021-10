Ried

Ried will mit Querungshilfen mehr Sicherheit für Fußgänger bieten

Eine Querungshilfe am Ortseingang Hörmannsberg und eine in Ried sollen Fußgängern mehr Sicherheit bieten.

Plus Der Rieder Gemeinderat beschließt zwei Maßnahmen am Ortseingang von Ried und von Hörmannsberg, um Fußgänger besser zu schützen.

Von Christine Hornischer

Zwei neue Querungshilfen am Ortseingang Hörmannsberg von Mering kommend und am Ortseingang Ried von Zillenberg kommend beschloss der Gemeinderat Ried in seiner jüngsten Sitzung. Gleichzeitig hat die Verwaltung für die teilweise förderfähige Maßnahme in Ried, nämlich die Verlängerung des Gehweges, der für die Querungshilfe notwendig ist, einen Zuwendungsantrag bei der Regierung gestellt. Kosten von 220.000 Euro kämen auf die Gemeinde zu, 70.000 Euro davon würden gefördert, so Bürgermeister Erwin Gerstlacher. "Ich würde das jetzt in Angriff nehmen", sagte das Gemeindeoberhaupt.

