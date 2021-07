Seitenscheibe von Auto beschädigt

In Ried wird die Seitenscheibe eines geparkten Autos in Mitleidenschaft gezogen, es entsteht ein Sachschaden. Wer die Schuld daran trägt, ist unklar.

In Ried wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße ein Auto beschädigt. Laut Polizei muss sich das Ganze am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr ereignet haben. Bei dem lädierten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Opel Vivaro. Auf dessen linker Seite wurde eine Seitenscheibe demoliert, der Sachschaden liegt bei etwa 800 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)