Ried

12:00 Uhr

Seniorenwohnen: Ried baut jetzt doch lieber selbst

Plus Ried kann damit Menschen aus dem Ort bevorzugt unterbringen. Für die benachbarte Tagespflege lässt sich die Sozialstation als Träger in die Karten blicken.

Von Christine Hornischer

Eine Seniorenwohnanlage mit benachbarter Tagespflege soll in Ried entstehen. Anders als ursprünglich geplant, will die Kommune den Baukomplex nun selbst errichten, statt diesen an einen Bauträger zu vergeben. Darüber informierte Bürgermeister Erwin Gerstlacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das sei in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen worden.

