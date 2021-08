Ried

06:30 Uhr

Sie wollen wissen, was die Jugendlichen in Ried sich wünschen

Plus Die Jugendbeauftragten wollen mit einer Rubrik auf der Internetseite der Gemeinde aufzeigen, was in Ried geboten wird. Zudem planen sie eine Umfrage.

Von Christine Hornischer

Die Jugendbeauftragten in Ried wollen den Jugendlichen in der Gemeinde mehr bieten. Dazu soll der Internetauftritt angepasst werden. Zudem werden bei einer Umfrage gezielt Wünsche und Anregungen gesammelt.

