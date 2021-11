Totalschaden: Auto überschlägt sich zwischen Baindlkirch und Ried

Eine Autofahrerin kommt auf einer Straße von Baindlkirch Richtung Ried von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überschlägt sich, dann bleibt er auf dem Dach liegen.

In einer leichten Linkskurve ist eine 19-Jährige mit dem Auto am Donnerstag nach links von der Straße abgekommen. Sie fuhr gegen 7.35 Uhr von Baindlkirch in Richtung Ried. Zwischen den beiden Abfahrten nach Sirchenried ereignete sich dann der Unfall. Laut Polizei überschlug sich das Fahrzeug der Frau im weiteren Verlauf mehrfach und kam auf dem Dach zum liegen.

Junge Autofahrerin in Ried nach Unfall leicht verletzt

Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Friedberger Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, an dem Wagen entstand ein Totalschaden. Während die Unfallaufnahme lief, war die Straße etwa 30 Minuten lang nur auf einer Seite befahrbar. Am Acker entstand kein Sachschaden. (AZ)