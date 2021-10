Von Brett- bis Kartenspiele: Rieder Spieletage gehen in die zweite Runde

In der Rathausturnhalle wartet eine riesige Auswahl an Brett-, Karten- und Strategiespielen. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, um etwas Neues auszuprobieren.

"Cluedo oder Mensch ärgere dich nicht" gehen immer", sagt Gottfriede Kruppa, Geschäftsführerin des Kreisjugendringes (KJR) Aichach-Friedberg. Vom 28. bis 30. Oktober betreut sie zusammen mit Organisatorin Sarah Hertle in Ried die Spieletage in der Rathausturnhalle. Diese werden vom KJR in verschiedenen Gemeinden angeboten. Die Geschäftsführerin hat ein Hygienekonzept erstellt. "Es ist zwar aufwendig, dieses umzusetzen, aber ich denke, die Veranstaltung ist es wert", verspricht Sarah Hertle. Es gilt die 3G-Regel, Tests stellt der Kreisjugendring kostenlos zur Verfügung.

"Ich bin mit Brettspielen groß geworden und lebe das in meiner Familie begeistert weiter. Als ich mitbekommen habe, dass Mering so was veranstaltet, habe ich mich um den Kontakt gekümmert und die Spieletage zu uns nach Ried geholt", erzählt Sarah Hertle von den Freien Wählern. Bereits im März 2020 haben diese die Spieletage zum ersten Mal durchgeführt.

Programm der Rieder Spieletage 1 / 4 Zurück Vorwärts Donnerstag 15 bis 18 Uhr: Seniorennachmittag

Freitag 15 bis 19 Uhr: Familiennachmittag

Samstag 13 bis 19 Uhr: Familiennachmittag

Samstag 19 bis 2 Uhr: Nacht der Strategiespiele (hier sollen einfach Jugendliche/Erwachsene ohne Kinderlärm spielen können).

"Ich kann nicht einschätzen, wie viele Leute kommen werden, aber im März im Rieder Sportheim war es immer voll. Deswegen veranstalten wir es diesmal in der Rathausturnhalle, um die Abstände einhalten zu können", erklärt die die 41-Jährige, die selbst Mutter von zwei Söhnen ist. Die Grundschullehrerin, die erst vor kurzer Zeit mit ihrer Partnerin Verena Lojewski zwei Unverpackt-Läden in Mering und in Friedberg eröffnet hat, weiß schon von Berufs wegen her, wie wichtig Spielen für Kinder ist.

Diana Pfaffl erklärt bei den Spieletagen in Ried die Spielanleitungen

Besonders freut sie sich über die Anwesenheit von Diana Pfaffl vom KJR. "Diese Dame ist ein Phänomen“, lacht sie. "Sie kennt einfach jedes Spiel. Wenn man ein unbekanntes spielen möchte, muss man nicht erst die ganze öde Anleitung dazu lesen, sondern kann es sich kurz erklären lassen und los geht's. Beim letzten Mal haben wir drei Spiele für uns entdeckt, die wir uns danach gleich angeschafft haben. Es ist also wirklich eine gute Gelegenheit, neue Spiele auszuprobieren", verleiht sie ihrer Begeisterung Ausdruck.

"Bürgermeister Erwin Gerstlacher hat uns die Turnhalle zur Verfügung gestellt und unser Team der Freien Wähler Ried kümmert sich um die ganze Organisation", informiert Sarah Hertle. Es gibt Kaffee und Kuchen, Wurst- und Käsesemmeln und Getränke dazu. Es werden stets wenigstens vier Leute der Freien Wähler und gleichzeitig zwei Leute des Kreisjugendrings im Einsatz sein.

Bei allen Veranstaltungen werden Kaffee und Kuchen, Wurstsemmeln, Butterbrezen und Getränke dazu serviert. Es gilt die 3G-Regelung. Kinder und Schüler brauchen keinen Test, sofern sie in der Schule bereits getestet wurden. Für alle anderen stehen Tests vor Ort kostenlos zur Verfügung. Es gilt die Maskenpflicht; die Maske darf am Platz jedoch abgenommen werden. Weitere Infos unter: www.gemeinde-ried.de oder Sarah Hertle unter 0152/31824119.