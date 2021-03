12:00 Uhr

Ried baut eine große Wohnanlage für Senioren

Plus Damit auch die älteren Menschen am Ort gut versorgt sind, plant Ried ein neues Großprojekt. Doch ein wichtiges Ziel steht noch auf der Aufgabenliste der Gemeinde.

Von Gönül Frey

Bürger jeden Alters sollen alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens vor Ort erreichen - das hat sich die Gemeinde Ried im Rahmen der Städtebauförderung zum Ziel gemacht. Mit dem eigenen Supermarkt, der seit 2018 die Nahversorgung gewährleistet, hat die Kommune den ersten großen Schritt geschafft. Nun folgt mit einem betreuten Wohnen und einer Tagespflege das nächste Großprojekt. Dieses könnte zugleich der Wegbereiter für einen weiteren Wunsch auf der Liste des Rieder Bürgermeisters Erwin Gerstlacher sein.

Denn eines baut bei der Entwicklung der 3150 Einwohner großen Gemeinde auf das andere auf. "Ohne eigenen Supermarkt in der Nähe, wäre eine Seniorenwohnanlage nicht möglich gewesen", erklärt der Bürgermeister. Denn viele der älteren Menschen fahren nicht (mehr) selbst Auto und brauchen deswegen die Einkaufsmöglichkeit am Ort. Entsprechend ideal ist das Grundstück, das sich hinter dem Edeka-Markt am Eisbach befindet.

Alles Wichtige ist für die Senioren in Ried zu Fuß erreichbar

Die künftigen Bewohner können von dort zu Fuß zum Einkaufen, ins Rieder Zentrum und ins Grüne. Denn als weiteres Projekt aus der Städtebauförderung steht auch eine neue Gestaltung für das Gelände am Eisbach auf dem Plan. Zwischen dem betreuten Wohnen und dem Edeka soll eine Parkanlage mit Wegeverbindungen und einem erlebbaren Wasserlauf enstehen.

Für das Bauvorhaben steht die Gemeinde Ried mit der Firma Layer aus Schwabmünchen in Kontakt. Diese hat bereits mehrere Seniorenwohnanlagen im Augsburger Großraum gestaltet, einige davon hat der Rieder Gemeinderat schon besichtigt. Die Kommune bringt dabei das Grundstück ein und erhält im Gegenzug am Ende das Gebäude der Tagespflege. Das Schwabmünchner Immobilienunternehmen vermarktet die Wohnungen.

Die Gemeinde Ried plant eine Anlage für betreutes Wohnen mit einer angegliederten Tagespflege. Bild: Gemeinde Ried

Dabei ist vorgesehen, dass die Sozialstation Friedberg-Hochzoll die Tagespflege übernimmt sowie die zubuchbare Betreuung in den Seniorenwohnungen. Sowohl mit der Baufirma Layer als auch der Sozialstation müssen jedoch die Verträge noch fertig ausgearbeitet und vom Gemeinderat abgesegnet werden.

Die Tagespflege bleibt im Besitz der Gemeinde Ried

Insgesamt 31 Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen hier. Erwin Gerstlacher geht davon aus, dass diese zum Teil für den Eigenbedarf gekauft werden, teils aber auch als Geldanlage zur Vermietung. Er vermutet, dass diese nicht komplett mit Senioren aus der Gemeinde belegt sein werden, sondern auch mit Bewohnern aus dem näheren Umkreis.

"Wichtig ist, dass die Tagespflege in unserem Besitz bleibt, das sichert uns auf Dauer ein Mitspracherecht", erklärt er. Gerade im Bereich der Tagespflege ist der Bedarf im Landkreis hoch. In allen Einrichtungen gibt es Wartelisten. Und auf die insgesamt vorhandenen 94 Plätze kommen laut dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept 197 Gäste. Im Landkreissüden gibt es bislang nur das Pflegezentrum Ederer in Mering mit 20 Plätzen. Außerdem bietet das Haus Gabriel in Kissing drei Plätze an.

Doch gerade in den kleineren, dörflich geprägten Gemeinden wie Ried werden noch viele ältere Menschen von den Angehörigen zu Hause versorgt. "Die Tagespflege ist für uns die wichtigste Entlastung für die häusliche Pflege. Deswegen sind wir sehr glücklich über die neue Einrichtung in Ried", sagt Ingrid Hafner-Eichner, eine von zwei Leiterinnen der Altenhilfe am Landratsamt Aichach-Friedberg.

Auf 253 Quadratmetern wird die Rieder Tagespflege rund 18 Personen versorgen können. Die Gemeinde hofft bei der Umsetzung auch auf Zuschüsse und arbeitet gerade am Förderantrag. Wenn alles gut läuft, könnte im Herbst noch Spatenstich sein und Ende nächsten Jahres die Einweihung.

Auch ein Carsharing-Angebot ist in Zusammenhang mit der Wohnanlage in der Überlegung. Und dann fehlt der Gemeinde Ried zur Vollversorgung nur noch ein eigener Arzt. "Und da bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich", sagt Gerstlacher. Denn die betreute Wohnanlage könnte Ried als Standort für einen Mediziner noch einmal attraktiver machen, zumindest als Zweigstelle für eine größere Gemeinschaftspraxis. Zwei mögliche Grundstücke im Zentrum hält die Kommune Ried dafür schon seit längerem frei.

