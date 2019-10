11:47 Uhr

Ried begrüßt seinen neuen Pfarrer

Anton Brandstetter will in der erweiterten Pfarreiengemeinschaft die Schlüssel in die Herzen der Menschen bereithalten. Das hat sich der Seelsorger für seine Arbeit vorgenommen

Von Heike John

Schlüssel hat Pfarrer Anton Brandstetter zu seinem Amtsantritt in der erweiterten Pfarreiengemeinschaft Baindlkirch viele bekommen. Sie zu besitzen bedeute nicht nur Macht, sondern vor allem auch Verantwortung, betonte der neue Seelsorger bei seiner offiziellen Einführung. Im Rahmen einer feierlichen Messe in der Rieder Pfarrkirche St. Walburga stellte er sich der Pfarrgemeinde vor.

Ausgehend vom Schlüssel für das Himmelreich wünschte Pfarrer Brandstetter, mit diesem auch die Herzen der Menschen aufschließen zu können. Welcher Schlüssel zu welchem Menschen passe, müsse er im Lauf seiner Amtszeit noch herausfinden.

In seiner ersten Woche sei er überall wohlwollend aufgenommen worden. Ein herzlicher Empfang wurde ihm auch zur Amtseinführung bereitet. Der Festgottesdienst zum Kirchweihfest gab der vergrößerten Pfarreiengemeinschaft die erste Gelegenheit, ein gutes Miteinander einzuüben. Eine Schar von gut 50 Ministranten aus allen zugehörigen Pfarreien beteiligte sich am Kirchenzug. Sänger aus den drei Kirchenchören vereinten sich unter der Leitung von Regina Steinhardt auf der Empore zur musikalischen Gestaltung der feierlichen Messe. Und auch die Schützenvereine der verschiedenen Orte sandten ein gemeinsames krachendes Salut zu Ehren ihres neuen Pfarrers in die Luft. Für kurze Zeit hielt die Feuerwehr den Durchgangsverkehr durch Ried an, um Pfarrer Anton Brandstetter zusammen mit der ihn begleitenden Schar an Geistlichen vom Rieder Pfarrhaus zur Kirche hinüber zu geleiten.

Mit dem Psalm „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“, begrüßte die Blaskapelle Ried den Seelsorger und geleitete ihn mit de

Vom Rieder Pfarrhaus bis St. Walburga geleitete der Kirchenzug den neuen Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft . Bild: Heike John

Kirchberg

Pfarreiengemeinschaft

Schrobenhausen

Anton Brandstetter

Bertram Meier

Ein turbulentes Jahr liegt hinter Ried

Der Dekan aus Inchenhofen wünschte dem neuen Rieder Pfarrer, dass die Gotteshäuser der Pfarreiengemeinschaft immer so voll seien wie an diesem Festtag zur Amtseinführung. Anton Brandstetter richtete seinen Dank an seine Vorgänger, den verstorbenen Pfarrer Michael Würth und den in den verdienten Ruhestand gegangenen Pfarrer Franz Kratzel, in deren Fußspuren er nun treten könne. Er dankte auch dem nigerianischen Pfarrer Felix Uche Unwukike sowie Offizialsrat Alexander Lungu für die gut einjährige Überbrückungszeit in der Pfarrei. Pfarrer Lungu wird ihn auch weiterhin bei Messfeiern unterstützen. Froh zeigte sich Anton Brandstetter auch darüber, dass er mit der neu geschaffenen halben Stelle von Regina Steinhardt als Pastoralassistentin Unterstützung in der großen Pfarreiengemeinschaft erhält. Kommenden Donnerstag starten bereits die Elternabende für Firmung und Erstkommunion. Die neue Pastoralassistentin ist in vielerlei Hinsicht in der Pfarreiengemeinschaft engagiert, denn sie leitet auch den Kirchenchor, spielte zum Festgottesdienst die Orgel und sang das Solo im „Ave verum“. Noch während des Gottesdienstes nahm Pfarrer Brandstetter Geschenke aus der Hand der Pastoralratsvorsitzenden Anni Kiser und von Bürgermeister Erwin Gerstlacher in Empfang.

„Es war ein turbulentes Jahr, das hinter uns liegt“, betonte Gerstlacher. „Es war geprägt von der schweren Krankheit unseres Pfarrers Michael Würth.“ Es sei aber auch ein Jahr gewesen, das den Zusammenhalt der Pfarreiengemeinschaft untereinander noch einmal gefestigt habe. „Wo Sie in Zukunft im kirchlichen Dienst verantwortlich sind, braucht es in der weltlichen Gemeinde drei Bürgermeister“, sagte Gerstlacher und begrüßte auch seine beiden Bürgermeisterkollegen Paul Dosch aus Althegnenberg und Andreas Spörl auch Mittelstetten. „Es gibt bei uns auf dem Lande noch viele Berührungspunkte zwischen der kirchlichen und der weltlichen Gemeinde.“

Bei Themen, die sowohl Bürgermeister als auch Pfarrer beträfen, werde man immer versuchen, eine Lösung auf dem einfachen Weg zu finden, versprach Gerstlacher. „Überwältigt stehe ich vor Ihnen, hier am wichtigsten Tisch von ganz Ried, dem Altar“, sagte Anton Brandstetter und forderte die Gemeinde auf: „Packen wir es gemeinsam an.“ Der ganze Saal im Untergeschoss des Rathauses war beim anschließenden Sektempfang voller Menschen, als Pfarrer Brandstetter zur Bekräftigung seiner eingangs gesprochenen Worte einen aus Brot gebackenen symbolischen Schlüssel überreicht bekam.

