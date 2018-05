vor 59 Min.

Ried investiert in die Zukunft

Viel Glas und hochwertige Materialien zeichnen den Grundschulanbau in Ried aus, der am 7. Juli eingeweiht werden soll. Bis dahin werden auch die Arbeiten im Außenbereich fertig sein.

Gemeinde baut Kinderbetreuung und Schule für fast fünfeinhalb Millionen Euro aus

Von Christine Hornischer

Der Anbau der Grundschule in Ried ist fast fertiggestellt. Jetzt in den Pfingstferien, herrscht noch Ruhe in den Räumen des Baues an der Sportheimstraße. Bis auf das Hämmern und Sägen der Bauarbeiter. Doch bald schon wieder werden viele Kinder durcheinanderlaufen und Lärm machen, wie er nur durch Schulkorridore hallt. Nach den Pfingstferien nämlich sollen sämtliche Innenarbeiten fertiggestellt sein, verspricht Bürgermeister Erwin Gerstlacher.

Zwei nagelneue Klassenzimmer warten dann auf die Schülerinnen und Schüler. Sie sind durch eine verschiebbare Zwischenwand getrennt, damit auch die Volkshochschule (Vhs) die Räumlichkeiten nutzen kann, erläutert der Bürgermeister. Auch an einen separaten Eingang für die Vhs wurde gedacht. Nur am Außengelände wird nach den Pfingstferien noch gearbeitet. Direkt vor dem Anbau der Grundschule soll nämlich ein Spielplatz entstehen, der auch der benachbarten Kinderkrippe und Kindergarten zur Verfügung stehen wird. Der jetzige Pflasterweg zum Eingang wird geteert, „für spätere Bobbycar-Rennen“, lässt Gerstlacher sich in die Karten blicken. Die Materialien und Bauweise sind sehr hochwertig. So sagt auch Bürgermeister Gerstlacher: „Hier haben wir wirklich nicht gespart, aber diese Investition lohnt sich.“

Nötig geworden war der Anbau, da die Kinderzahlen in der Gemeinde wieder gestiegen sind. Geht es nach dem „Leitbild Ried 2013“, heißt das gemeinsame Ziel, die Bürgerschaft in der Gemeinde bis zum Jahr 2030 auf 3800 Einwohner zu vergrößern, wobei der Zuzug möglichst linear über die Jahre verteilt erfolgen sollte. „Dies heißt aber auch, dass eine passende Infrastruktur vorhanden sein muss“, erläutert das Gemeindeoberhaupt. „Mit dem Anbau an der Grundschule dürften wir jetzt erst mal versorgt sein.“

Dass Ried Familien mit Kindern besonders willkommen heißt, zeigt allein schon, dass in den letzten sechs Jahren fast fünfeinhalb Millionen Euro für die Kleinen in die Hand genommen worden sind. Die Kinderkrippe wurde gebaut. Räume der Schule für den Kindergarten umgenutzt, Räume für die Offene Ganztagsschule hergerichtet und ein Trakt an der Grundschule angebaut. Allein zwei Millionen Euro hatte der Anbau gekostet, davon waren aber 871000 Euro staatlich gefördert worden. 267500 Euro waren in den Umbau der Offenen Ganztagsschule gesteckt worden. Die staatliche Förderung dabei hatte sich auf 143000 Euro belaufen.

Noch bei der Hebauffeier zum Anbau der Grundschule im Oktober 2017 hatte Gerstlacher gegenüber den Handwerkern betont, dass „ich gerne auf eurer Seite wäre und mit anpacken würde.“ Heute sagt der gelernte Handwerker: „In dem Projekt steckt viel meiner Arbeitszeit. Ich war fast täglich auf der Baustelle, um selber den Stand der Bauarbeiten zu überwachen. Teilweise war ich auch der Handwerker vor Ort, weil sich niemand auf die Schnelle gefunden hat, der das machen konnte.“ Alles in allem ist der Bürgermeister aber voll des Lobes für die Handwerker, „die ganz toll Hand in Hand gearbeitet haben“. Trotzdem wird das Gemeindeoberhaupt nach Fertigstellung des Baus nicht arbeitslos sein, denn: „Es wird mir nicht langweilig, die nächsten Projekte sind schon in Planung.“

Ein dickes Lob verteilt er auch an Melanie Prager und ihr Schul-Team sowie die Teams der Krippe und des Kindergartens: „Die hatten bestimmt keine leichte Zeit. Die Nerven lagen oft blank.“ Trotzdem, so Gerstlacher, hätten sie die Zeit sehr kreativ und flexibel gemeistert und würden nun mit einem „hellen, freundlichen und einladenden Anbau belohnt.“ Nun steht einem neunjährigen Aufenthalt in dem U-förmigen Kinderhaus nichts mehr im Wege. Denn bereits mit einem Jahr können die Kleinsten die Krippe besuchen, die ganz am Anfang des Baues beheimatet ist, reihum zum Kindergarten und dann bis hin zu der Schule wandern, die die Kinder dann im Alter von zehn Jahren nach der vierten Klasse verlassen.

„Schon jetzt haben wir 98 Kindergartenplätze bei einer Kapazität von 100 vergeben, verrät Gerstlacher. Und auch die Schule ist mit zwei voll belegten Eingangsklassen voll ausgenutzt.

