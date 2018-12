vor 33 Min.

Ried will Verkehrssicherheit im Ort verbessern

Querungshilfen an den Ortseingängen Hörmannsberg und Ried sind beschlossen. Damit ist ein erster wichtiger Schritt getan.

Von Christine Hornischer

Die Verkehrsberuhigung ist das dringendste Anliegen der Rieder. Das wurde beim Bürger-Spaziergang im Oktober einmal mehr deutlich. Nun hat der Gemeinderat ein erstes Vorhaben auf den Weg gebracht. In seiner jüngsten Sitzung beschloss er einstimmig die Errichtung von Mittelinseln mit Querungshilfen.

Diese sogenannten Tropfen sollen an der Staatsstraße 2052 am Ortseingang Hörmannsberg von Mering kommend und am Ortseingang Ried von Zillenberg kommend platziert werden. Die Verwaltung wird nun Angebote für die Planungen einholen. Dies ist ein erster Schritt auf dem langen Weg zu mehr Verkehrssicherheit in Ried. Mit dem Supermarkt im Zentrum hat die Gemeinde ein erstes großes Ziel in der Ortsgestaltung bereits umgesetzt. Darüber hinaus waren viele weitere Ideen im Planungsprozess mit Bürgerbeteiligung angeregt worden. Um für diese ebenfalls Fördergelder zu erhalten, muss die Gemeinde eine sogenannte vorbereitende Untersuchung durchführen, die mögliche Handlungsfelder und Projekte der Zukunft benennt.

Ried bekommt grünes Licht für Mittelinseln mit Querungshilfen

Eines davon war definitiv die besorgniserregende Verkehrslage. „Ich bin erst zufrieden, wenn wir Lösungen gefunden haben“, sagt Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Doch wie berichtet, hält das dafür zuständige staatliche Bauamt den Baubeginn der Umgehungsstraße frühestens 2030 für realistisch.

Bis dahin will Erwin Gerstlacher jedoch das Maximale an Verkehrsberuhigung herausholen. Bei einer Besprechung mit den Verantwortlichen des Staatlichen Bauamts Augsburg erhielt Ried grünes Licht für die Errichtung von Mittelinseln mit Querungshilfen. Allerdings müsse die Gemeinde die Planung selbst übernehmen. Ein Arbeitskreis innerhalb des Gemeinderates hatte sich sehr intensiv mit der Problematik beschäftigt und die Querungshilfen am Ortseingang Hörmannsberg und am Ortseingang Ried vorgeschlagen, was auch einstimmig vom Rat angenommen wurde.

Damit hat Erwin Gerstlacher einen großen Schritt auf sein Ziel hin erreicht, nämlich für „den Knackpunkt Verkehr“ eine Lösung zu finden. Die Gemeinderäte waren sich in diesem Punkt fast alle einig. Gerald Modlinger von der Bürgergemeinschaft monierte zwar, dass der Verkehr wegen der Mittelinseln nicht weniger werde. Aber der Bürgermeister betonte, dass dies nur der Anfang wäre: „Unsere Verkehrssicherheit ist noch lange nicht abgeschlossen.“

Für die Planung werden 150000 Euro veranschlagt

Modlinger will aber weiterhin eine Ampelanlage in Hörmannsberg verfolgen. Auch Kariene Eikelmann von der Bürgergemeinschaft freute sich: „Ein erster Schritt ist getan. Wir müssen aber weiterhin dranbleiben.“ Elisabeth Fischer von der Bürgergemeinschaft fragte, warum denn nicht jeweils am Ortseingang- und -ende Tropfen vorgesehen seien. Paul Graf von den Freien Wählern brachte es auf den Punkt: „Ich bin hundertprozentig von den Tropfen überzeugt. Jetzt fangen wir halt mit zwei an. Dies ist nur ein erster Schritt.“

Gerstlacher veranschlagt für die beiden Inseln mit Planung 150000 Euro.

