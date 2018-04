vor 38 Min.

Rieder Edeka eröffnet Anfang August

In dem Gebäude in der Rieder Ortsmitte beginnen jetzt die Fassaden-Arbeiten.

Diese Woche beginnen bereits die Fassadenarbeiten für den neuen Edeka in der Rieder Ortsmitte. Wie geplant, soll im Juni das Gebäude fertig sein. Für Anfang August ist die Eröffnung vorgesehen. „Der Markt selbst braucht von der Fertigstellung bis zur Eröffnung fünf Wochen“, erläutert Bürgermeister Erwin Gerstlacher. In der jüngsten Bauausschusssitzung der Gemeinde wurden der beleuchtete Werbepylon mit Stützen aus Stahlrundrohr und weißen Acrylscheiben, die einseitig beleuchteten Lichttransparente und auch der Fahnenmast mit Hissflaggen vorgestellt und genehmigt. Stromnetzanschluss des Lebensmittelmarktes liegt ein Angebot der LEW über rund 28000 Euro brutto vor. Vorgesehen ist eine neue Trafo-Station. Die rund 144 Meter lange Doppel-Erdkabelleitung soll dann ab der Trafo-Station in der Bergstraße bis in den Wandlermessschrank am Neubau führen.

