vor 17 Min.

Rieder Ehepaar entdeckt das Schachspiel ganz neu

Plus Das überdimensionale Schachbrett auf dem Platz vor dem Edeka in Ried kommt in der Gemeinde gut an. Ein Ehepaar misst sich dort regelmäßig.

Von Christine Hornischer

Günter Hofheinz zieht den Läufer drei Felder vor. „Schach“, sagt er und lacht seine Frau Monika an. Sie überlegt kurz, bewegt ihren Springer über seinen Läufer hinweg und freut sich: „Schachmatt.“ Das überdimensionale Schachspiel, das Kümmerin Claudia Bordon-Vieler für die Rieder Bürger auf dem Platz bei Edeka installiert hat, wird rege genutzt. „In den Zeiten von Corona musste ich mir etwas einfallen lassen, das im Freien gemacht werden kann“, erzählt sie. Das Freiluft-Schach kommt ihrer Meinung nach gut in der Gemeinde an.

Günter Hofheinz spielt Schach, seit er ein kleiner Junge war. „Mein Großvater hat es mir beigebracht“, erzählt er. Seine beiden Enkel möchte er später auch in das Spiel der Könige einführen. „Wenn ich das noch erlebe“, lacht er, denn seine Enkel sind erst zweieinhalb und ein halbes Jahr alt. Für ihn steht unwiderruflich fest: Schach verbindet Generationen. Auch seiner Frau Monika hat er in den Anfangsjahren ihrer Ehe das Schachspiel beigebracht. „Das war in Sardinien“, erinnert er sich, „wo ich als Zeitsoldat stationiert war.“ Damals habe er gerne per Funk mit der Funkstelle gespielt, erzählt er.

Rieder Ehepaar entdeckt Schach wieder für sich

„Wir haben sogar mal in Neapel ein Alabaster-Schachspiel gekauft“, kramt Monika in ihren Erinnerungen. Dann seien irgendwie 40 Jahre vergangen, und das Schachspiel sei eingeschlafen. Günter Hofheinz studierte nach der Bundeswehr Wirtschaftsinformatik und war dann 32 Jahre lang beim Landratsamt Dachau Informatiker.

Heute arbeitet er in Teilzeit bei der Gemeinde Ried. Und so wurde das Schachspiel, das die beiden Eheleute früher so geliebt hatten, durch die Idee der Kümmerin in Ried wieder aus seinem Dornröschenschlaf geholt. „Wir haben Claudia mal geholfen, die Figuren aufzuräumen“, erzählt Monika. Da habe es das Paar wieder gepackt. „Wir haben dann öfter wieder gespielt“, erzählt die Riederin.

Das Spiel an der frischen Luft hat einen besonderen Reiz

Allerdings mache das überdimensionale Spiel im Gegensatz zum Schach auf dem Brett einen Riesenunterschied. „Da fehlt der Überblick über das ganze Spiel“, sagt sie. Außerdem gäbe es hier Zuschauer. „Und das ist auch ganz ungewohnt“, blinzelt sie ihren Ehemann an. Dieser erklärt lachend, warum denn Schach „das Spiel der Könige“ genannt werde. „Weil ich gegen meine Königin spiele.“

Info Das Freiluft-Schachbrett bei Edeka kann jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr genutzt werden. Zurzeit müssen dabei die allgemein geltenden Hygieneregeln eingehalten werden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen