05.06.2020

Rieder Gemeinderat regelt Bebauung in Glon

Eine Firma will in dem Ortsteil zwei Wohngebäude errichten. In der Sitzung wird über die Ausführung diskutiert

Von Christine Hornischer

In Ried sind die Gemeinderäte aufgrund der Corona-Bestimmungen in die Turnhalle des Rathauses ausgewichen. Wegen der momentanen Situation kann der neue Sitzungssaal noch nicht eingeweiht werden.

In der Sitzung berieten sie über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet in Glon. Bereits im letzten Jahr hatte der Firmeninhaber der SML Bau GmbH aus Glon einen Antrag auf Aufplanung seiner beiden Grundstücke gestellt.

Dem wurde in der Sitzung im Februar vergangenen Jahres zugestimmt. Nun liegt der Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan vor. Der Gemeinderat beschloss die formelle Aufstellung. Bürgermeister Erwin Gerstlacher betonte, dass noch ein städtebaulicher Vertrag mit dem Firmeninhaber geschlossen werde, in dem beispielsweise die Ausgleichsflächen festgelegt werden. Auch wollte er im Beschluss des Gemeinderates aufgeführt haben, dass in den zwei Wohngebäuden, die auf den beiden Grundstücken entstehen sollen, nur jeweils drei Wohneinheiten gebaut werden.

Gerald Modlinger von der Bürgergemeinschaft meinte eine Vermehrung an Bauvolumen auf dem Plan zu erkennen. Gerstlacher beruhigte ihn: „Die konkrete Planung orientiert sich am bisherigen Volumen.“ Kariene Eikelmann von der Bürgergemeinschaft wollte wissen, wer denn die Einhaltung der grünplanerischen Bereiche überprüfe. Sieglinde Kistler vom Bauamt sagte, dass der Planer (in dem Fall das Landschaftsplanungsbüro Hans Brugger) dies nachweisen müsse. Josef Kölnsperger von den Freien Wählern wollte generell wissen, wer denn die Einhaltung der Baupläne überprüfe. „Das Landratsamt“, sagte Kistler.

Für das Baugebiet in Glon beschloss der Gemeinderat noch die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

Zudem beschlossen die Räte die Entlassung der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch. Außerdem votierten sie für die Notbestellung neuer Feuerwehrkommandanten. Der Beschluss im Gemeinderat war notwendig geworden, weil aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie eine Neuwahl unter den üblichen Voraussetzungen nicht möglich war.

Im Februar hatte nämlich der bisherige Kommandant Ralph Frank sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Seitdem hatte Gottfried Kurz als stellvertretender Kommandant die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch übernommen. Aufgrund der Altersgrenze scheidet Kurz aber am 30. Juni 2020 aus.

Währenddessen werden Franz Guha und Andreas Kurz durch die Gemeinde zum Feuerwehrkommandanten und seinem Stellvertreter bestellt. Dies gilt so lange, bis wieder eine ordentliche Kommandantenwahl mit aktiven Feuerwehrleuten bei der Freiwilligen Feuerwehr Baindlkirch stattfinden kann. Bürgermeister Erwin Gerstlacher versäumte es in der Sitzung nicht, auf die „tolle Arbeit für das Gemeindewohl“ von Gottfried Kurz hinzuweisen.

Themen folgen