vor 52 Min.

Rieder nehmen wieder Fahrt auf

Bürgerbus und weitere Angebote für Senioren

Der Bürgerbus der Gemeinde Ried ist schon ab Anfang Juli wieder im Einsatz. Zweimal die Woche fährt er alle Ortsteile an und ermöglicht den Bürgern Einkäufe und Besorgungsfahrten. Der Bus wurde mit Infektionsschutzfolien versehen, diese trennen die Sitzreihen und den Raum zwischen Fahrer und Beifahrer. Mindestens drei, maximal fünf Personen können den kostenlosen Service Montag- und Donnerstagvormittag wieder in Anspruch nehmen. Der Fahrplan ist auf der Internetseite www.gemeinde-ried.de einzusehen.

Michaela Huber vom Caritas-Verband hält am 16. Juli von 15 bis 17.30 Uhr eine Sprechstunde zum Thema Schwerbehindertenausweis. Auch das bei den Senioren sehr beliebte Offene Singen und Musizieren findet am 17. Juli in der Gaststätte Schützenheim in Hörmannsberg statt. Beginn ist um 14.30 Uhr, diesmal unter freiem Himmel. Die großflächige Rathausturnhalle in Ried ist am 23. Juli für Demenzberater und Humortherapeut Markus Proske reserviert. Um 17 Uhr beginnt er seinen Vortrag. (hch)