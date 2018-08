vor 41 Min.

Rieder strömen zur Eröffnung ihres Lebensmittelmarktes

Die ersten Einkäufe gingen schon über die Theke: Am Donnerstagnachmittag eröffnete vor großem Publikum der Rieder Supermarkt.

Halb Ried versammelte sich gestern Nachmittag bei gleißendem Sonnenschein zur Eröffnung des Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte. Der von der Kommune gemeinsam mit den Bürgern geplante Supermarkt gilt als Vorzeige-Projekt und wurde vom Freistaat mit Fördermitteln unterstützt. Dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt ist, davon machte sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann persönlich ein Bild. Am gespanntesten waren die Rieder natürlich aber auf ihren Supermarkt. Nach den Ansprachen strömten sie in Scharen in das neue Geschäft - manche erst mal nur zum Schauen, doch auch die ersten Einkäufe wurden schon abkassiert. Ein Ausführlicher Bericht folgt.

