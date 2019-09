vor 2 Min.

Rinnenthaler Löschkette für einen guten Zweck

Die Benefizaktion zum Jubiläum der Feuerwehr Rinnenthal bringt 10000 Euro ein. Damit werden ein Kinderheim in Brasilien und die Kartei der Not unterstützt.

Mit einem großen Fest feierte die Rinnenthaler Feuerwehr im Sommer ihr 140-jähriges Bestehen. Dazu hatten sich die Kameraden etwas Besonderes einfallen lassen. Mit allen Gästen und Vereinen wurde eine Löschkette mit insgesamt 978 Teilnehmern aufgestellt. 250 Kübel hatten die Rinnenthaler dazu parat, mit denen Wasser aus dem Eisbach zu einem Pool befördert wurde, damit Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann und Rinnenthals Kommandant Alexander Lindemeyer auch gehörig nass wurden.

Am Ende war es nicht nur eine große Gaudi für alle Teilnehmer, sondern es kamen durch diese Aktion auch 9470 Euro an Spenden zusammen. Die Rinnenthaler hatten zuvor Spender gesucht, die für jeden Teilnehmer der Löschkette zehn Cent spendeten. Über 90 Spender haben sich beteiligt. Der Festausschuss der Feuerwehr beschloss, die Spendensumme aus eigener Kasse auf 10000 Euro aufzurunden.

Dankesfest für die vielen Helfer in Rinnenthal

Im Rahmen eines Dankesfests für alle, die beim Jubiläum mitgeholfen hatten, wurden nun die Spenden übergeben. Der Vorsitzende der Wehr, Konrad Bradl, dankte zuvor allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz an den beiden Festtagen und beim Auf- und Abbau des Festes.

Als Mitglied des Festausschusses informierte Christian Pfundmair von der ersten Idee bis zur Umsetzung von „Bayerns längster Löschkette“. Er dankte allen Teilnehmer und vor allem den Spendern der Löschkette für deren Unterstützung.

Bei der Spendenübergabe konnten die Feuerwehrkameraden die Generaloberin Schwester Sofia, die Missionsprokuratorin Schwester Claudiana von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg sowie Schwester Dos Anjos von der brasilianischen Provinz des Klosters Maria Stern begrüßen.

5000 Euro für die Kartei der Not

Kommt doch die Hälfte der Spenden dem Kinder- und Jugendheim des Klosters Maria Stern Lar Santa Elisabeth in Triunfo in Brasilien zugute. In diesem Heim war über viele Jahrzehnte die aus der Pfarrei Rehrosbach-Rinnenthal stammende Schwester Gundemar Fischer tätig. Weitere 5000 Euro gingen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Passend zum Fest baute der Festausschuss der Rinnenthaler Feuerwehr bei der Spendenübergabe noch mal eine Löschkette auf, nur dass anstatt des Wassers nun symbolisch zweimal 5000 Euro in den Kübeln weitergegeben wurden. Inmitten der Löschkette nahmen die Schwestern des Klosters Maria Stern ihren Teil der Spende entgegen.

Die Generaloberin Schwester Sofia bedankte sich bei den Feuerwehrkameraden recht herzlich. „Es ist schon etwas Beachtliches, ein Jubiläum zu organisieren und zu feiern, doch dabei auch noch an Hilfsbedürftige zu denken zeichnet euch in besonderer Weise aus“, so die Leiterin des Klosters.

Rinnenthaler Kameraden sind stolz

Sichtlich stolz waren die Kameraden bei der Spendenübergabe, wurde doch aus dem angedachten Ziel von 1000 Euro Spendensumme das Zehnfache.

Ein Betrag, der nun armen Kindern und Jugendlichen und deren Familien in Brasilien, aber auch Hilfsbedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung zugutekommt. (FA)

