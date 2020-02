18.02.2020

Ritter und Drachen zu Gast im Meringer Dachtheater

Ritter Kamenbert will einfach nicht kämpfen. Viel lieber mag er Käse. Premiere für das neue Kinderstück des Erwachsenen-Ensembles des Neuen Theater Mering ist am 21. März.

Das Erwachsenen-Ensemble des Neuen Theater Mering spielt das Kinderstück „Ritter Kamenbert“

Man könnte glauben, die Faschingszeit findet in Mering dieses Jahr kein Ende: Mittelalterliche Gestalten tummeln sich auf der Dachbühne des Neuen Theaters: Ritter, Räuber und Drachen tauchen vor den Kulissen auf und beleben die Bühne mit frechen Sprüchen und fetzigen Reimen. Das Publikum wird entführt in eine Welt voll Abenteuer und Witz.

Ganz untypisch will der junge Ritter Kamenbert einfach nicht kämpfen. Statt auf dem Turnierplatz zu fechten, schleicht er sich lieber in die Käsekammer. Käse essen statt zu kämpfen ist seine Devise. Wo gibt’s denn so etwas, denkt sein Vater, der König von Gorgonzola. Ein Ritter beweist Mut und Tapferkeit und gehört nicht in die Käsekammer. Deshalb schickt er seinen Sohn in die Welt hinaus, um das Schwert Romadur zu erobern.

Aber nur der Meister Alberich kann es zu einem magischen Schwert verwandeln. Dazu benötigt er aber den geheimnisvollen Drachenkäse.

Der Käseritter macht sich zögerlich auf zu den Drachen und trifft dabei die mutige Karoline. Aber dann stellen sich ihnen das Räuberduo Quargel und Klops in den Weg. Auch sie beanspruchen das magische Schwert für sich.

An den absurden Szenen mit den beiden tollpatschigen Räubern werden besonders auch Eltern und Großeltern ihren Spaß haben. Ob der junge Ritter seine Aufgabe meistert?

Das Erwachsenen-Ensemble des NTM inszeniert das Stück mit jeder Menge Ausgelassenheit und Spaß und nimmt die kleinen und großen Besucher mit in ein herrliches Abenteuer.

für die Vorstellungen „Ritter Kamenbert“ am 21., 22., 28., 29. März, jeweils um 14 Uhr und 16.30 im Dachtheater gibt es unter www.neues-theater-mering.de, und bei M-Style Mering – Friseur & Barbier. Ab 3. März telefonisch unter der Mobilnummer 0178/1941269.

