vor 54 Min.

Rivalisierende Fußballfans prügeln sich auf Autobahnparkplatz

SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München: Im Vorfeld des Spiels kam es zu einer Prügelei zwischen Fußballfans beider Lager - auf einem Autobahnparkplatz.

Zwei Gruppen verfeindeter Fußballanhänger trafen am Samstag auf einem Autobahnparkplatz an der Bundesautobahn 8 aufeinander. Ein Hauptkommissar der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck berichtet, dass gegen 11.45 Uhr je ein Fan-Bus des SV Waldhof Mannheim und des TSV 1860 München den Autobahnparkplatz in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen anfuhren. Die Fans waren unterwegs zum Spiel der beiden Mannschaften in München.

"Hierbei gerieten dann aus bisher unbekannten Gründen im Bereich der Toiletten mehrere Fans der beiden Lager aneinander und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Letztlich gab es auf Seiten der 60er-Fans fünf Leichtverletzte von denen eine Person zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Dachau verbracht wurde", schreibt der Hauptkommissar in einer Pressemitteilung.

Nach Prügelei: Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

Unbekannte verständigten daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifen am Parkplatz sei der Mannheimer Bus allerdings bereits weitergefahren, so der Hauptkommissar. Darum nahm die Polizei die Fahndung nach dem Bus auf. Kurz vor München konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug schließlich anhalten. Zahlreiche Polizisten kontrollierten anschließend zusammen mit Bereitschaftspolizisten aller Insassen.

Erst gegen 14.30 Uhr konnte der Bus weiterfahren. Laut Angaben des Hauptkommissars hat die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. AZ

