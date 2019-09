09:45 Uhr

Römertage: So kämpften die Römer unter Kaiser Trajan

Am Wochenende finden in Unterzell die Römertage statt. Die Historische Römergruppe Pedites Singulares zeigt die militärischen Ausrüstungen dieser Zeit.

Römertage gibt es am Wochenende wieder in der historischen Straßenstation bei Unterzell. Unter dem Motto „Die römischen Soldaten auf der Trajanssäule in Rom“ zeigen die Mitglieder der Historischen Römergruppe Pedites Singulares die verschiedenen militärischen Ausrüstungen dieser Zeit. Unter Kaiser Trajan (98 bis 117 nach Christus) erlebte das Römische Reich seine größte Ausdehnung.

Aufgrund von Einfällen der Daker in die römischen Provinzen an der unteren Donau führte Trajan zwei Feldzüge gegen die Eindringlinge. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, werden jeweils von 10 bis 17 Uhr unter anderem Vermessungsgerätschaften, Pionierwerkzeuge und ein Katapultgeschütz vorgestellt. Parkplätze und der Weg zur Straßenstation sind ab Unterzell ausgeschildert. Der Eintritt ist frei.

