Roland Eichmann will wieder Bürgermeister werden

Am Freitag findet die Nominierungsversammlung von SPD und Parteifreien Bürgern in Friedberg statt. Wie sieht Roland Eichmann seine erneute Kandidatur?

Von Ute Krogull

Die SPD-Ortsvereine Friedberg und Ottmaring sowie die Parteifreien Bürger wollen Roland Eichmann erneut als gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Die öffentliche Nominierungsversammlung beginnt am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Saal des Gasthauses Zieglerbräu.

Eichmann war im März 2014 zum Bürgermeister gewählt worden. Er wurde Nachfolger von Peter Bergmair (parteifrei), der nach zwölf Jahren nicht noch einmal antreten wollte. Der SPD-Politiker setzte sich damals in der Stichwahl mit 55,5 Prozent gegen Thomas Kleist von der CSU durch. Nun will er es noch einmal wissen.

Roland Eichmann schreibt an Mitglieder von SPD und Parteifreien

In einem Schreiben an die Mitglieder von SPD und Parteifreien legt der 47-Jährige die Gründe dafür dar. Man habe in der zurück liegenden Amtsperiode einiges erreicht, etwa die Schlosssanierung, die Ausweitung des städtischen Wohnungsbaus, die Schaffung von Baurecht für 1500 Menschen, den Ausbau der Kinderbetreuung und mehr. Auch Entwicklung der Altstadt, Energiepolitik, Ortsentwicklung in den Stadtteilen und Kultur hätten neue und wichtige Impulse erhalten.

Diese Projekte seien auf einem guten Weg, aber nicht abgeschlossen. Eichmann: „Es ist der Anspruch an mich selbst, eine gute Umsetzung zu gewährleisten.“ Denn er habe in den vergangenen Jahren auch gemerkt: „Projekte anschieben ist das eine, sie gut zu machen, das andere.“ Er sehe es als wichtig an, zukünftige Nutzer zu fragen und einzubinden. Deshalb sei er seit seiner Amtsantritt viel unterwegs – „sechs Abende in der Woche und drei Wochenenden im Monat“ – und sammle Ideen.

In Friedberg war Eichmann 2014 ein Newcomer

Roland Eichmann, 1972 in Starnberg geboren und im damaligen Wahlkampf noch in Augsburg wohnhaft, galt als Newcomer in Friedberg. Er kannte die Stadt allerdings aus seiner Tätigkeit als Berater bei der Bürgerbeteiligung (offener Planungsprozess und Baulanderweiterung Friedberg-Süd) im Jahr 2002 und führte einen sehr kreativen und intensiven Wahlkampf. Trotzdem hatte nicht jeder mit seinem Sieg gerechnet. Er selber offenbar auch nicht. „Ich bin geplättet“, sagt er am Abend der Stichwahl angesichts seines Ergebnisses.

