Rollerfahrer stürzt wegen ausparkenden Autos

Eine Frau fährt rückwärts aus einem Parkplatz am Badanger auf die Josef-Scherer-Straße in Mering. Sie übersieht einen 18-Jährigen, der mit seiner Vespa ankommt.

Aus einem Parkplatz am Badanger in Mering fuhr am Donnerstag eine unbekannte Frau rückwärts in die Josef-Scherer-Straße. Dabei verursachte sie laut Polizei einen Unfall, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Leichte Verletzungen bei dem Rollerfahrer

Bei dem Fahrmanöver übersah die Frau einen 18-Jährigen, der gegen 18.25 Uhr auf der Josef-Scherer-Straße, von der Bahnunterführung her, fuhr. Der Vespa-Fahrer versuchte noch auszuweichen, stürzte aber trotzdem und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei meldet, dass an dem Roller ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand.

Autofahrerin fährt weiter, Zeugin kann sie beschreiben

Die Autofahrerin fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Sie sagte, dass die Autofahrerin blondes Haar hatte und eine Sonnenbrille trug. Sie war mit einem weißen Kleinwagen der Marke Skoda unterwegs. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf die Unfallflüchtige unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

