vor 44 Min.

Rollrasen für die Liegewiese am Friedberger See

Plus Rechtzeitig zur neuen Badesaison gibt es einige Verbesserungen. Warum die Chancen für einen Sprungturm in Friedberg aber schlecht stehen.

Von Thomas Goßner

Gute Nachrichten zum Start in die neue Badesaison: Die Stadt Friedberg hat Teile der Liegewiesen am See herrichten lassen. Dies berichtet 3. Bürgermeister Martha Reißner, die derzeit die Geschäfte im Rathaus führt. Allerdings stehen andere Verbesserungen auf dem Freizeitgelände nach wie vor auf der Warteliste. Und für den Sprungturm, den die Junge Union ins Gespräch gebracht hat, sieht Reißner keine realistischen Chancen mehr: „Der ist gestorben“, sagte sie unserer Zeitung.

Südufer-Festival hinterlässt Spuren am Friedberger See Nach dem verregneten Südufer-Festival im vergangenen Sommer reagierten viele Badegäste geschockt: Quer über die Liegewiese zogen sich Matschspuren. An einigen Stellen war der Boden von den schweren Fahrzeugen umgepflügt worden, die das Material abtransportierten, und auch wo die Festivalbesucher sich tummelten, hatte die Wiese Schaden genommen. Einige der Fahrspuren konnte der Bauhof selbst wieder walzen. Mehr Aufwand musste für andere Bereiche betrieben werden: Die schlammige Zone am breiten Zugang, wo der Eingang zum Festivalgelände war, und ein Bereich in der Nähe der Kiesfläche wiesen größere Schäden auf. Hier wurde der Schlamm beseitigt und die Stellen mit Sand trockenlegt. Radikaler Rückschnitt von Büschen und Bäumen Vor Kurzem schließlich wurde die südliche Liegewiese planiert und mit Rollrasen ausgelegt. Für diese Flächen herrscht derzeit noch ein Betretungsverbot, ebenso wie in der Badebucht auf der Nordseite neben dem alten Wasserwachthaus. Dort wurde das Gelände nach dem radikalen Rückschnitt der Büsche und Bäume neu modelliert, frisch bepflanzt und ebenso mit Rollrasen hergerichtet. Krumm und bucklig sei dagegen noch der Bolzplatz auf der Südseite des Sees, bedauert die 3. Bürgermeisterin. Nach ihrer Auffassung hätte diese Fläche bereits im Herbst hergerichtet werden müssten, um in dieser Saison wieder bespielbar zu sein. Nach wie vor offen ist auch, ob der von der Jungen Union vorgeschlagene Sprungturm kommt. Reißner dämpft jedoch die Erwartungen. Man brauche dafür ganztags zwei Leute als Aufsicht, damit die Turmspringer sich selbst oder andere Schwimmer nicht in Gefahr bringen. Die Stadt steht hier in der rechtlichen Verantwortung. Sinkender Grundwasserpegel am Friedberger See Martha Reißner ist selbst oft am See und verfolgt daher mit Sorge den immer weiter sinkenden Wasserstand. Sie fürchtet, dass sich das Gewässer angesichts der steigenden Belastung durch die vielen Leute nicht mehr ausreichend regenerieren kann. Zudem erschwere der niedrige Pegel auch den Zugang zum Wasser. Sie drängt darum schon länger auf den Bau eines Stegs auf der Südseite, wie es ihn im Norden und Osten bereits seit Langem gibt. „Es wäre schön, wenn die Sachen gemacht würden, die wir vorgeschlagen haben“, sagt sie an die Adresse von Bürgermeister Roland Eichmann. Lesen Sie dazu unseren Beitrag Ein Sprungturm für den Friedberger See

