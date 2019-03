vor 27 Min.

Rosenkavalier reist extra aus Berlin an - und blitzt ab

Der 34-Jährige wollte ein Mädchen besuchen, das er im Internet kennengelernt hatte. Doch die Eltern holten die Polizei.

Von Markus Schwer

Mit einem abgeblitzten Rosenkavalier hatte es am Montagabend die Friedberger Polizei zu tun: Die Eltern eines 16-jährigen Mädchens wussten sich nicht mehr zu helfen, weil ein aus Berlin angereister Mann die Tochter besuchen und nicht mehr von der Stelle weichen wollte.

Das Mädchen hatte mit dem 34-jährigen aus Berlin eine Internet-Bekanntschaft geschlossen. Der Polizei ist zwar nicht bekannt, wie sich die Minderjährige im Internet dargestellt hat. Jedenfalls ist der Berliner am Montag angereist und hat sich kurzfristig in einer Ferienwohnung einquartiert, um seine Herzensdame endlich persönlich kennen zu lernen.

Als er an dem Haus klingelte, nach der Tochter fragte und sich auch den Eltern persönlich vorstellen wollte, waren diese ganz und gar erfreut und verweigerten sein Ansinnen. Auch die Tochter wollte auf keinen Fall persönlichen Kontakt mit ihrem Kavalier. Dieser zeigte sich nach Darstellung der Polizei uneinsichtig, lungerte vor dem Haus herum, klingelte immer wieder und wollte nicht verschwinden. Schließlich riefen die Eltern bei der Polizei in Friedberg an und baten die Beamten um Hilfe. Eine Polizeistreife beendete die „Romanze“ nach verständnisvoller, aber eindringlicher Belehrung mit einem Platzverweis für den 34-Jährigen, um möglichen Gefahren vorzubeugen Eines gestanden die Polizisten dem verschmähten Liebhaber noch: Seinen Blumenstrauß durfte er noch abgeben.

