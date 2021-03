vor 47 Min.

Rosmarie Gröninger aus Freienried ist Bäckerin aus Leidenschaft

Plus Rosmarie Gröninger hat ein Rezept für die neue Ausgabe von "Zuckerguss" eingereicht. Sie erzählt, wie sie zum Backen gekommen ist, und gibt Tipps für Anfänger.

Von Marlene Volkmann

Backen liegt in der Familie: Rosmarie Gröninger hat es von ihrer Mutter gelernt und die Leidenschaft an ihre Tochter weitergegeben. Das Rezept für ihre Erdbeer-Frischkäse-Torte erscheint nun in der neuen Ausgabe des Magazins "Zuckerguss".

"Üblicherweise backe ich auf das Wochenende hin", erzählt die 60-Jährige. Dann fängt sie am Freitagmorgen an, um mit ihrer Familie gegen Nachmittag das Wochenende einläuten zu können. Das Rezept für ihre Erdbeer-Frischkäse-Torte hat sie vor einigen Jahren in einem Heft entdeckt, in dem es speziell um Backen mit Beeren ging.

Im Lauf der Zeit hat die Freienriederin immer wieder Rezepte gesammelt und liest gerne zu dem Thema. Die Auswahl der Rezepte seiner Frau sei so groß, dass es selten Kuchen zweimal gebe, wirft ihr Mann ein. Die Familie liebe eben Süßes, erklärt Gröninger. Auch das Lob der Freunde bereite ihr Freude - oder wenn sie beobachtet, dass ihr Kuchen bei Feiern als erster weg ist.

Zuckerguss: Backen ist ihr Hobby

"Plätzchen, Kuchen, Torten das macht mir alles gleichermaßen Spaß", sagt Gröninger. In der aktuellen "Zuckerguss"-Ausgabe geht es um sommerliche und fruchtige Rezepte, das Motto habe ihr gleich zugesagt, sagt Gröninger. Frühling verbindet sie mit der Erdbeerzeit - da sei sie schnell auf das Rezept gestoßen, sagt die Freienriederin. Sie versuche außerdem immer, saisonale Produkte zu verarbeiten. Einem Anfänger rät sie: "Halt dich an die Rezepte, halt dich an die Mengenangaben." Exakt zu arbeiten sei wichtig.

Und ihre Lieblingstorte? Ihr Mann würde immer gerne Käse-Sahne-Torte essen, wenn er die Auswahl hat. Die sei schön einfach, sagt Gröninger verschmitzt lächelnd. Sie selbst mag die Abwechslung.

Wenn sie nicht gerade bäckt, ist die 60-Jährige gerne mit dem Fahrrad unterwegs, fährt im Sommer Inliner, am Wochenende manchmal Ski und geht zweimal in der Woche zum Reiten.

Hier gibt es "Zuckerguss" in Aichach-Friedberg

Appetit bekommen? Die neue Ausgabe des "Zuckerguss"-Magazins gibt es online unter www.shop.augsburger-allgemeine.de oder bei unseren Service-Partnern, darunter

Schreibwaren Gerblinger Friedberg

Gerblinger Zum Bleistift Kissing

Urlaubsoase Aichach .

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen