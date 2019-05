14:58 Uhr

Rotary Club Friedberg zeichnet junge Künstler aus

Junge Leute zwischen elf und 17 Jahren können sich für den Kulturförderpreis „Junge Kunst“ des Rotary Hilfswerks Friedberg bewerben. Peter Burnhauser, Gisela Claus und Carlo Haupt (von links) freuen sich auf Teilnehmer in den Sparten Musik, künstlerische Gestaltung und Literatur.

Erstmals können sich Jugendliche von elf bis 17 Jahren in drei Sparten für die Auszeichnung „Junge Kunst“ bewerben. Wie der Club damit ein Zeichen setzen will.

Der Rotary Club Friedberg hat einen Preis für junge Kulturschaffende ausgelobt. Und das in einer Zeit, in der sich auch an Schulen alles um Digitalisierung und die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer dreht...

Gisela Klaus: Gerade deswegen. Wir wenden uns an die Gruppe junger Menschen, die sich auch außerhalb des schulischen Kontextes kreativ mit etwas auseinandersetzen. Kunst und Musik geraten in den Lehrplänen ins Hintertreffen.

Peter Burnhauser: Der Rotary Club Friedberg hat einen sehr weitgehenden Förderzweck; auch Jugend und Kultur gehören zu den Schwerpunkten. Gerade Sprachförderung und die Hinwendung zum Lesen sind heutzutage ein hohes Bildungsziel. Das sind Fähigkeiten, die in der Zeit der Smartphones verloren gehen.

Carlo Haupt: Wir wollen Impulse für die Talentförderung geben. Zum Einstieg loben wir den Preis in allen drei Sparten aus: Musik, künstlerische Gestaltung und Literatur. Danach wird er im Wechsel in jeweils zwei Sparten vergeben.

Wer kann sich bewerben?

Burnhauser: Junge Menschen zwischen elf und 17 Jahren, die im Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Kissing-Mering wohnen oder dort zu Schule gehen bzw. eine Ausbildung machen. Das entspricht in etwa dem Süden des Landkreises, von Griesbeckerzell bis Schmiechen. Die Altersgruppe haben wir gesetzt, um die jungen Menschen zu erreichen, bevor sie für die weitere Ausbildung aus Friedberg und Umgebung weggehen. Das Preisgeld, das die Raiffeisenbank gestiftet hat, beträgt insgesamt 5000 Euro.

Klaus: Alle haben eine Chance: Lehrlinge, Förderschüler, Gymnasiasten... Im Internet unter www.junge-kunst-rc-friedberg.de wird genau erklärt, wie man sich bewirbt. Das zur Verfügung gestellte Preisgeld ist als Honorierung für besondere Anstrengungen gedacht.

Haupt: In der Sparte Musik geht es um das Vorspiel auf einem Soloinstrument, in der Literatur um einen Text zum Thema „Hinter der Türe“ und in der künstlerischen Gestaltung um das Thema „Meine Straße“. Das muss nicht mit dem Pinsel auf Leinwand umgesetzt werden, sondern es ist zum Beispiel auch digitale Kunst möglich.

Burnhauser: Wir wollen die Jugendlichen in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Die Bewerbung läuft online.

Was kann die Beschäftigung mit Kunst Ihrer Erfahrung nach jungen Menschen bringen?

Burnhauser: Wer sich neben der Schule bzw. dem Beruf mit etwas auseinandersetzt, das ihn ausfüllt, ist nach mehr im Gleichgewicht und kann auch besser mit Stresssituationen umgehen.

Haupt: Gerade in unserem schnelllebigen Zeitalter ist es toll, wenn sich jemand länger mit etwas beschäftigen kann.

Klaus: Einen Preis zu gewinnen, ist ein prägendes Erlebnis - wichtig für die Gesamtpersönlichkeit.

Wie läuft die Preisvergabe ab?

Klaus: Man bewirbt sich bis Ende Juli 2019. Für jede Sparte wertet eine Jury die Einsendungen aus. Im Bereich Musik gibt es ein Vorspiel Ende Oktober. Am 7. November findet die Preisverleihung im Wittelsbacher Schloss statt. Wir wollen das „neue“ Schloss damit auch für Jugendliche in den Fokus rücken.

Wer sitzt in der Jury?

Burnhauser: Für jede Sparte wurde eine eigene Jury zusammengestellt, die aus je zwei Mitgliedern des Rotary Clubs Friedberg plus einem externen Experten besteht. Für die Musik ist dies Christian Pyhrr, Dirigent und ehemaliger Leiter der Hochschule für Musik Augsburg, für die künstlerische Gestaltung Stefan Bufler, Professor für Kommunikationsdesign an der Hochschule Augsburg, und für Literatur Heidemarie Brosche, Kinder- Jugend- und Sachbuchautorin und Lehrerin aus Friedberg.

Erwarten Sie viele Teilnehmer?

Klaus: Ich habe das Projekt Schulleitern vorgestellt und alle haben gesagt, sie haben Schüler, die dafür infrage kommen. Wichtig ist uns dabei, dass Schulen zur Teilnahme anregen, diese aber nicht in die Hand nehmen, sondern die jungen Leute selber Initiative ergreifen.

Haupt: Gerade auch im Bereich Musik gilt: Das Musikinteresse hat sich gewandelt, doch Instrumente werden immer noch gespielt.

Vielleicht traut sich nicht jeder junge Mensch sich zu bewerben. Was sagen Sie jungen Leuten, die mitmachen möchten?

Alle: Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Seid mutig und bewerbt euch!

So kann man sich bewerben:

Musik

Soloinstrument (ggf. mit Begleitung)



Ein schneller und ein langsamer Satz von Werken aus unterschiedlichen Stilepochen.



Vorspieldauergesamt 12 bis 15 Minuten.



Für eine Vorauswahl mailt jeder Bewerber ein Stück als Audiofile mit schriftlicher Bestätigung, dass das Werk selbst eingespielt wurde.



Die Jury wählt für ein nicht öffentliches Vorspiel aus. Diese Entscheidung geht den Bewerbern bis 30. September schriftlich zu.



Das Vorspiel findet am 26. Oktober statt; der Ort wird noch bekannt gegeben.



Künstlerische Gestaltung

Werk/Werkgruppe zu dem Thema „Meine Straße“: Wo liegt deine Straße? Gibt es sie wirklich oder nur in deiner Vorstellung? Woher kommt sie? Wohin führt sie? Leben dort Menschen, Tiere, Pflanzen,…? Was erleben sie dort? Wie sieht ein Tag in deiner Straße aus? Wie fühlt sich deine Straße in der Nacht an, wie am Morgen, wie mittags? Was gefällt dir an deiner Straße? Was nicht? Was willst du uns von deiner Straße erzählen? Und wie willst du es uns erzählen?



Format bzw. Grundfläche von maximal 50 auf 70 Zentimeter, als Einzelwerk oder Serie.



Freie Gestaltung in Form von Zeichnungen/Malereien/Collagen/Fotos/Objekten/Modellen.



Literatur

Ein Text zu dem Thema „Hinter der Türe?“. Hinter welcher Türe? Welche Türe möchtest Du öffnen – was vermutest Du dahinter? Wer wohnt hinter dieser Türe? Kennst Du die Türe? Träumst Du vielleicht davon? Möchtest Du durch diese Türe hindurchgehen oder öffnest Du sie nur? Nimmst Du jemanden auf Deinem Weg zur/durch die Türe mit? Willst Du etwas von den Menschen/Tieren hinter der Türe erzählen? Wie möchtest Du es erzählen? In einer Geschichte? Einem Gedicht?



Freie Textgattung/freie Stilart.



Maximal 3 bis 4 Seiten (zu je 1800 Zeichen).



Details, Adressen sowie Bewerbungsunterlagen Internet unter junge-kunst-rc-friedberg.de





Die Fragen stellte Ute Krogull

