Rotary bereitet im Schloss einen Abend für Friedbergs junge Künstler

Der Rotary Club Friedberg hat im Wittelsbacher Schloss erstmals herausragende Leistungen von Jugendlichen ausgezeichnet.

Von Tom Trilges

Sonst sagen sie viel und die Massen hören zu, doch an diesem Abend ist das andersherum: Als Charlotte Klein im Wittelsbacher Schloss ihre preisgekrönte Geschichte vorliest, schweigt der Große Saal – samt Landrat Klaus Metzger, Friedbergs Zweitem Bürgermeister Richard Scharold und Kissings Rathauschef Reinhard Gürtner. Der Rotary Club will die Werke junger Menschen aus dem Wittelsbacher Land hochleben lassen – und das gelingt bei der Premiere in beeindruckender Weise.

Preisverleihung: Junge Friedberger Girarristin spielt Tango

Linda Bernert aus Friedberg hat noch nie Tango getanzt. „Aber ich weiß, was das ist“, sagt sie. Linda Bernert ist zwölf Jahre alt. Als sie ihre Gitarre am Donnerstag bei der Preisverleihung hervorholt und zu spielen beginnt, lässt sie die Herzen der Zuhörer im voll besetzten Saal aber mit Leichtigkeit Tango tanzen. Es ist nicht der erste und nicht der letzte Moment, in dem große Emotionen von der Bühne in den Saal strömen. Der Abend gehört der Jugend – und sie beweist, dass sie die Aufmerksamkeit verdient.

Der Rotary Club verleiht in Friedberg in den drei Kategorien Künstlerische Gestaltung, Musik und Literatur Auszeichnungen, die insgesamt mit 5000 Euro dotiert sind. Hauptsponsor des Kulturförderpreises „Junge Kunst“ ist die Raiffeisenbank Kissing Mering, aber auch weitere Partner wie der Golfclub Tegernbach, die Bäckerei Scharold, das Landgasthaus Koller und die Friedberger Allgemeine unterstützen den Wettbewerb. „Wir starten erst und wollen nach Möglichkeit noch in zehn Jahren unsere jungen Talente ehren“, sagt die Präsidentin des Friedberger Rotary Clubs, Gisela Klaus. Landrat Klaus Metzger betont die Bedeutung mit einem Zitat des spanischen Malers Pablo Picasso: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“

Friedberg: Hinter jungen Künstlern stehen starke Lehrer

Genau das gelang bei der zweistündigen Preisverleihung im Schloss. Neben Linda Bernert mit ihrem Tango überzeugten auch die weiteren Gewinner in der Kategorie Musik jeweils zwischen den Auszeichnungen mit tollen Auftritten und lockerten den Abend auf.

Die Sieger beim Rotary-Kulturförderpreis "Junge Kunst" in Friedberg 1 / 3 Zurück Vorwärts Künstlerische Gestaltung 1. Anne-Sophie Henschen , Kissing 2. Anna Marie Mayr , Dasing 3. Hysam Ahmedy , Friedberg Anerkennungspreis Lena Schwegler , Dasing

Musik 1. Jonathan Braun , Friedberg 2. Linda Bernert , Friedberg 2. Monika Eberl , Friedberg 3. Jacob Kramer , Friedberg Anerkennungspreis Paul Feige , Friedberg Anerkennungspreis Veronika Wackerl , Stätzling

Literatur 1. Charlotte Klein, Rinnenthal 2. Johanna Schnitzhofer, Friedberg 2. Franziska Wackerl, Stätzling Anerkennungspreis Chiara Ferner, Friedberg

Die Geehrten mussten alle zwischen elf und 17 Jahren alt sein und entweder im Einzugsgebiet der Raiffeisenbank Kissing-Mering leben oder dort beruflich beziehungsweise schulisch aktiv sein. Hinter den den Talenten stehen freilich auch fleißige Förderer: Gitarrenlehrer Stefan Schmidt durfte sich gleich über vier ausgezeichnete Musiker freuen, die bei ihm lernen. Pianistin Monika Eberl hat ein Vorbild in der eigenen Familie: Ihre Mutter Yukie brachte sie zum Musizieren und unterrichtet sie bis heute.

