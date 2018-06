vor 49 Min.

Rumänische Radldiebe am Bahnhof geschnappt

Jetzt werden die Eigentümer diverser Fahrräder und Fahrradteile gesucht.

Eine Zeugin informierte die Polizei am Donnerstag gegen 21 Uhr, dass sich zwei Männer am Meringer Bahnhof verdächtig herumdrückten und an den Fahrrädern herumschraubten. Sofort rückten zwei Streifen aus, die die beiden Männer an Ort und Stelle antrafen. Einer von ihnen trug einen Rucksack, in dem sich diverses Werkzeug und Fahrradteile befanden. Der andere hatte einen Seitenschneider in seinem Hosenbund.

Sie konnten sich nicht ausweisen, wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort konnte geklärt werden, dass es sich um rumänische Bürger handelt, die gerade beim Abbau des Meringer Bierzeltes arbeiteten. In ihre Unterkunft fand die Polizei mehrere Fahrradteile wie Sättel, Luftpumpen, Pedale und Kettenschutz. Vor der Unterkunft standen vier minderwertige Fahrräder, über deren Herkunft die 49-jährigen Männer unglaubwürdige Angaben machten, weshalb die Räder sichergestellt wurden. Im Einzelnen handelt es sich um ein schwarz-silbernes Herren-MTB „Speed, Typ Extreme“; ein blaues Herren-MTB „Mountain Cycle, Typ Active“ ohne Sattel; ein blau-silbernes Herren-MTB „SR Suntour“ und ein schwarzes Damenrad „Kreidler“. Wer ein Fahrrad oder Teile davon vermisst, kann sich bei der Friedberger Polizei unter der Rufnummer 0821/323-1710 melden.

