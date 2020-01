31.01.2020

SC Eurasburg setzt auf Veränderung

Dominik Kirchberger ist nun an der Spitze der Fußballabteilung. Er verspricht umfassende Neuerungen

Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung des SC Eurasburg an. Zudem verfolgten die Mitglieder gespannt die Pläne für die Zukunft der Abteilung.

„Es muss sich etwas ändern! Das schaffen wir nur gemeinsam!“, äußerte sich ein Mitglied. Genau so soll es mit der neuen Abteilungsleitung in die Zukunft gehen. An die Spitze wurde Dominik Kirchberger gewählt, der seit acht Jahren Jugendtrainer und bereits seit sechs Jahren als Jugendleiter Erfahrung in der Abteilungsleitung gesammelt hat. Sein Team besteht aus Armin Seidler (2. Abteilungsleiter), Andreas Maurer (Jugendleiter), Florian Mirthes (Schriftführer), Nadine Diamilla (Schatzmeisterin) sowie aus vier Beisitzern mit Christian Terwiel, Roland Schneider, Thomas Steigenberger und Daniela Wittmann. „Ich bin sehr glücklich über diese Konstellation. Jeder hat persönliche Stärken, die mit eingebracht werden und auf sie kann man sich immer verlassen. Nur so schaffen wir es, den SCE wieder voranzubringen“, hofft Kirchberger.

In der 1. Herrenmannschaft bleibt weiterhin Trainer Gerhard Thoma im Amt. Die Abteilungsleitung steht weiterhin hinter ihrem Trainer und möchte den Abstieg in die B-Klasse vermeiden.

Ein Lichtblick ist das bekannte Gesicht Martin Dymek, der als Koordinator der 2. Mannschaft wieder beim SC Eurasburg einsteigt. Der gewählte Jugendleiter Andreas Maurer, der ebenso schon seit sechs Jahren in der Abteilungsleitung fungiert, wird mit Beisitzer Christian Terwiel zusammen die Jugend gestalten. Dabei soll auch die Zusammenarbeit innerhalb der SG Rinnenthal/ Eurasburg und der sehr erfolgreichen SG Paar- und Eisbachtal verbessert werden. Diverse Veranstaltungen für den Nachwuchs sind für 2020 bereits im Gespräch.

Zudem sollen zukünftig Sponsoren, Mitglieder und Bürger aus Eurasburg mehr in das Fußballgeschehen mit einbezogen werden.

Brigitte Maurer, Ramona Asam und Celine Diamilla werden als Platzkassiere an den Heimspieltagen zu sehen sein. Dominik Kirchberger erwähnte noch: „In der letzten Zeit wurde einiges im Verein vernachlässigt, das soll und darf nicht mehr passieren. Deshalb werden wir – die neue Abteilungsleitung zusammen mit unseren Mitgliedern und Bürgern – den SCE nach vorne bringen.“

