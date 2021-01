06:30 Uhr

SMS an Gott: Gegen Langeweile im Religionsunterricht

Plus Kristina Roth aus Friedberg und der Augsburger Markus Moder leiten die Abteilung Schule und Religionsunterricht des Bistums. Wie wollen sie junge Menschen erreichen?

Von Michael Postl

Angefangen hat für die Friedbergerin Kristina Roth alles mit dem eigenen Religionsunterricht. "Schlecht" sei der gewesen, er habe sie "einfach nicht abgeholt" – und deshalb hat die damalige Realschülerin entscheiden: "Ich will das besser machen." Und das tut sie jetzt.

Die Friedbergerin Kristina Roth und Markus Moder aus Augsburg bilden eine Doppelspitze an der Abteilung Schule und Religionsunterricht des Bistums Augsburg. In Deutschland ist das einmalig. Bild: Bistum Augsburg (Archivfoto)

Die promovierte Schulpädagogin wurde nach ihrem Studium Religionslehrerin für Grund-, Mittel- und Förderschulen. Mit ihrem Kollegen Markus Moder aus Ingolstadt, der früher in Berufs- und Realschulen sowie Gymnasien unterrichtet hat, bildet sie seit 2020 die Doppelspitze an der Abteilung Schule und Religionsunterricht des Bistums Augsburg. Damit sind die beiden verantwortlich für den katholischen Religionsunterricht an allen kirchlichen und staatlichen Schulen im Bereich des Bistums.

Religionsunterricht an die Gegenwart anzupassen und modern zu gestalten, ist eine ihrer Aufgaben. Wie geht das? Gebete auswendig zu lernen ist zwar seit Jahrzehnten Teil des Unterrichts. "Für mich sind sie weiterhin sehr wichtig", sagt Kristina Roth, "denn manchmal fehlen einem einfach die Worte." Sie setzt darauf, die Bibel und ihre Erzählungen und Botschaften in die heutige Zeit zu übertragen. "Wir leben in einer digitalisierten Welt, auch dort ist Jesus vorhanden", erklärt Roth, die nebenbei weiterhin an einer Förderschule unterrichtet. Dabei ermutigt sie die Schüler beispielsweise, SMS an Gott zu verfassen.

Wie kann Religionsunterricht modern werden?

Momentan arbeitet die Hügelsharterin in der Notbetreuung. Gemeinsam mit Markus Moder kümmert sie sich einerseits um die Einhaltung der Lehrpläne, andererseits um die Fort- und Weiterbildung der Religionslehrer zum Beispiel bei Lehrproben. Bereits an der Uni bilden sie künftige Religionslehrer für alle Schularten aus, als fertige Lehrer erhalten diese dann Fortbildungen.

Kristina Roth aus Friedberg glaubt, dass Jugendliche sich mehr öffneten

"So sichern wir die Qualität", sagt Kristina Roth. Und das unabhängig davon, ob die Lehrkraft ein Pfarrer oder eine ausgebildete Lehrerin ist. Der Fokus des Führungsduos liegt jedoch nicht nur auf dem Unterricht. Es geht auch um Ganztagsbetreuung, Schüler-, Lehrer- und Krisenseelsorge und Inklusion. Das heißt: Kirchliche Kräfte bieten zum Beispiel Schülersprechstunden an und arbeiten mit Schulpsychologinnen zusammen. Daraus ergibt sich ein Team, das für außerschulische Probleme zuständig ist. "Die Schüler können dann entscheiden, mit wem sie sprechen möchten", erklärt Moder.

Sie glaubt, dass Jugendliche sich durch diese Form der Betreuung mehr öffneten als früher. "Wir können die Jugendlichen dort abholen, wo sie am meisten Zeit verbringen." Sei es aus Scham oder aus mangelnden Selbstbewusstsein - sich mit Problemen an Erwachsene zu wenden, ist nicht einfach. Deshalb setzen Roth und Moder auf eine offene Kommunikation. "Wenn es Krisen gibt, dann merken das die Kollegen in der Regel", sagt Roth, zum Beispiel bei Todesfällen im Umfeld der Schüler. Dann ist es wichtig, da zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen