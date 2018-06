vor 43 Min.

SPD fürchtet Mangel an Erziehern

Landtagsabgeordnete in Kissinger Kita

Nach einem Besuch des AWO-Kindergartens und der Krippe Kunterbunt in Kissing kommt die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr zu folgendem Schluss: Die Finanzierung über das bayerische Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten sei gescheitert.

Die Kita Kunterbunt sei mit fast 90 Kindern aufgeteilt auf vier Gruppen ein tragender Bestandteil der Betreuung in Kissing. Doch habe die Kindertagesstätte mit der personellen Situation zu kämpfen. Das erfuhr Strohmayr gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Wolf von Einrichtungsleiterin Rebekka Nordsieck, Gruppenleiterin Susanne Jens und Pädagogin Larissa Kratzer. Die Finanzierung des Freistaats biete zu wenig Spielraum. Strohmayr sagte: „Es kann doch nicht sein, dass ein Arbeitsvertrag von der Buchung mit den Kindern abhängig ist. Das gibt es in keinem anderen Beruf.“ Erzieherinnen und Erzieher hätten in der Folge befristete Verträge, und 30 Prozent seien zudem in Teilzeit beschäftigt.

Bürgermeister Wolf ergänzte ein weiteres Problem: den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Jedem Kind müsse dieser garantiert werden. Doch habe die Gemeinde nicht die Möglichkeit, vorausschauend zu planen und zu bauen. „Wir kriegen erst die Genehmigung und Förderung zum Neu- oder Anbau, wenn sozusagen das Kind vor der Tür steht.“

Themen Folgen