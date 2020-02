08.02.2020

SPD will besseren Nahverkehr

Angebote sollen sich deutlich verbessern

In der neuen Wahlperiode des Kreistags Aichach-Friedberg steht der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für die Kreis-SPD im Fokus. Für Landratskandidat Andreas Santa ist ein flächenerschließendes ÖPNV-Angebot in guter Qualität ein wesentlicher Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Die Kreisvorsitzende Sandra Lederer will so auch eine Entlastung für die Umwelt und die Bürger erreichen. Die Forderungen der SPD lauten:

durch Netzergänzungen, mehr Kapazität und Taktverdichtungen

durch eine kundenorientierte und soziale Korrektur der AVV-Tarifreform

durch Realisierung zeitgemäßer Standards an Haltestellen und bei der Fahrgastinformation.

Hierzu will die SPD zehn Maßnahmen unterstützen und umsetzen. Dazu gehören ein S-Bahn-ähnlicher Verkehr auf der Paartalbahn und auf der Strecke Augsburg–Mering–Schmiechen mit mehr Platzangebot und Taktverdichtungen, der Bau der Haltestelle Paar, die Verlängerung der Paartalbahn nach Augsburg-Oberhausen und eine bessere Verbindung für die München-Pendler und zum Münchner Flughafen. Ausgebaut werden soll auch das Busliniennetz, etwa mit flächendeckenden und flexiblen Angeboten auch außerhalb der Schul- und Berufszeiten sowie mit Tangentialverbindungen, die zum Beispiel die den Bewohnern aus dem Landkreis-Süden einen unkomplizierten Besuch von Einrichtungen und Veranstaltungen in Friedberg ermöglicht. Da hier der Freistaat zuständig ist, sollen Landkreis und AVV entsprechend Druck ausüben.

Die SPD fordert außerdem die Einführung günstiger Abos für Jugendliche, Schüler und Auszubildende, die Rücknahme des Tarifsprungs bei Fahrten zwischen dem Landkreis und dem Augsburger Stadtrand, zusätzliche Rabattierungen für Mehrpersonenfahrten außerhalb der Hauptverkehrszeit sowie den Verzicht auf die für 2020 geplante Fahrpreiserhöhung. Mehr Pünktlichkeit und Komfort an den Bushaltestellen runden den Forderungskatalog ab.

Am Samstag, 15. Februar, macht Landratskandidat Andreas Santa eine ÖPNV-Tour durch den Landkreis, um sich Problemstellen genau anzuschauen. Dazu werden noch Anregungen aufgenommen: info@spd-aichach-friedberg.de. Der Fahrplan wird auf der SPD-Homepage veröffentlicht.