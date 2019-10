00:32 Uhr

SPD will mehr Klimaschutz

Stadt Friedberg soll Flächen aufforsten

Ein nachhaltiges Aufforstungsprogramm für Flächen im Eigentum der Stadt Friedberg, das fordert die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag an Bürgermeister Roland Eichmann. Damit soll ein Beitrag zum Klimaschutz erzielt werden. Das Programm soll so schnell wie möglich gestartet und über einen längeren Zeitraum hinweg umgesetzt werden, heißt es in dem vom scheidenden Fraktionsvorsitzenden Roland Fuchs unterzeichneten Schreiben.

Die SPD verweist auf die Selbstverpflichtung der Bundesregierung, bis 2020 den CO2-Eintrag gegenüber 1990 um 40 Prozent zu verringern. Allerdings sei davon auszugehen, dass dieses Ziel wohl verfehlt werde. Stattdessen werde der CO2-Ausstoß weiter anhalten, denn kurz- oder mittelfristig lasse sich weder der Verkehr noch die industrielle Produktion oder die landwirtschaftliche Erzeugung so ändern, dass kein weiterer Eintrag von Kohlendioxid gegeben sei. Selbst das Bundesumweltamt gehe von rund 60 Millionen Tonnen Treibhausgas im Jahr 2050 aus.

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der SPD naheliegend, die bekannteste Methode anzuwenden, um der Atmosphäre CO2 zu entziehen – nämlich den Wald aufzuforsten. Damit ließen sich zwei Ziele verbinden, nämlich der Klimaschutz und der Umbau des Waldes mit 70 Prozent Nadel- und 30 Prozent Laubbäumen. „Dass der Wald eine sichere kommunale Wertanlage bedeutet, komme bei diesen Überlegungen hinzu“, heißt es weiter. Auch für künftige Ausgleichsflächen könnten solche Aufforstungen in Betracht gezogen werden.

Insgesamt besitzt die Stadt derzeit 108 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die allesamt verpachtet sind. Davon könnten nach den Vorstellungen der SPD 8,5 Hektar aufgeforstet werden. Dies entspricht einem Anteil von 15 Prozent an den gesamten städtischen Waldflächen, die sich auf rund 54 Hektar belaufen. Ausreichender städtischer Grund stehe also zur Verfügung, so der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion. Die konkrete Ausarbeitung und Begleitung des Projekts soll durch die Forstverwaltung der Stadt Augsburg, einem der größten kommunalen Waldbesitzer in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Friedberg erfolgen.

Mit der Erhöhung um 15 Prozent verfolge man einen Mittelweg zwischen den Empfehlungen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, die sogar ein Plus von 30 Prozent für erforderlich halte, und dem verfügbaren Flächenpotenzial der Stadt Friedberg. (FA)