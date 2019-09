vor 12 Min.

SV Mering fegt Memmingen II mit 4:0 vom Platz

In einer starken zweiten Hälfte spielen die MSV-Fußballer ihre Gegner aus. Markus Gärtner schafft den Hattrick.

Von Christian Gall

Die Anzeigetafel schien in der ersten Halbzeit Luft zu holen, um sich auf das vorzubereiten, was in der zweiten folgte. Nach einer torlosen ersten Hälfte brauchten die Meringer Landesliga-Fußballer nur 14 Minuten, um gleich vier Tore gegen Memmingen II zu schießen.

Markus Gärtner schlägt gegen Memmingen drei Mal zu

Schützenkönig des Abends war Markus Gärtner. Nachdem er in der 75. Minute mit einem Strafstoß das 1:0 für sein Team erzielte, legte er in den Minuten 79 und 88 nach und brachte Mering 3:0 in Führung. Nur eine Minute darauf verwandelte sein Mitspieler Harald Kerber den Spielstand in ein 4:0 - und damit zum Endstand, mit dem die Meringer nach Hause fahren konnten.

Für den MSV ist dies der sechste Sieg der Saison - dagegen stehen vier Niederlagen, zwei Spiele endeten unentschieden. Lange kann sich die Elf unter Trainer Ajet Abazi nicht auf diesem Erfolg ausruhen. Bereits am Sonntag steht die nächste Partie an, dann geht es zu Hause gegen die SpVgg Kaufbeuren, Anpfiff ist um 15 Uhr.

